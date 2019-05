Horóscopo del lunes 6 de mayo de 2019 | Signos del Zodiaco

Aries: Come sano y llénate de energías positivas. Ten en cuenta que lo bueno está por llegar, prepárate.



Tauro: Piensa con calma las cosas que vas a hacer, no te precipites. Una buena noticia llegará a tu hogar.



Géminis: Las buenas vibras llegan a ti y te ayudarán a sacar fuerzas para salir adelante. Confía en tu intuición.



Cáncer: Tu pareja o familia te necesitan en este momento. Recuerda que en la vida todo da vueltas, tú puedes.



Leo: Tu habilidad y talento te permitirán lograr cosas importantes. No te dejes llevar por gente negativa.



Virgo: Si vas a iniciar un negocio o proyecto, analiza con calma. Es bueno avanzar a paso lento, pero seguro.



Libra: Si esa persona te contó una intimidad, no la divulgues. Buen día para estar con la persona amada o familia.



Escorpio: Alguien especial para ti espera una iniciativa tuya. En el terreno sentimental, recibirás gratas noticias.



Sagitario: La desconfianza y los celos no son buenos consejeros. Tienes que tomarte un tiempo para decidir.



Capricornio: Te sientes un poco nostálgico por todo lo que has vivido. Evita juzgar a los demás. Piensa en ti.



Acuario: Tu única preocupación por ahora debe ser tú mismo. Ponte metas y lucha por ellas, depende de tu esfuerzo.



Piscis: No dejes que la incertidumbre te nuble, abre bien los ojos y define los pasos que vas a dar. Serénate.