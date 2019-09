Horóscopo de lunes 9 de septiembre de 2019 | Signos del Zodíaco | Predicciones

Aries: Cuando uno se equivoca, lo mejor es corregir y avanzar. La soberbia no es buena consejera.



Tauro: Tienes muchos planes en mente, avanza con seguridad. No te dejes llevar por malos comentarios.



Géminis: Día propicio para organizar proyectos o negocios. Es hora de romper con lo que te impide avanzar.



Cáncer: Serénate y mira el lado bueno de las cosas, ya que así todo saldrá mucho mejor. Cuídate de resfríos.



Leo: Alguien se acercará a ti, analiza bien sus intenciones. Recibirás una buena noticia laboral.



Virgo: Sientes que te falta algo importante, pero a veces en los pequeños detalles está la felicidad. Sonríe.



Libra: Analiza bien lo que vas a hacer, debes serenarte y tomar buenas decisiones. Esa persona te extraña.



Escorpio: Muéstrate más comprensivo con los demás, no todos piensan de la misma manera. Cambia de rutina.



Sagitario: Si no deseas más problemas, evita las discusiones. Conversa y aclara todas esas dudas.



Capricornio: Confiesa tus sentimientos a la persona que amas. Tus propuestas son bien valoradas.



Acuario: Es posible que recibas un regalo o dinero extra. Abre tu corazón al amor, con buena actitud.



Piscis: Buen día para comunicarte y decir lo que piensas, así podrás abrir puertas para el futuro.