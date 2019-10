Horóscopo del martes 1 de octubre de 2019 | Signos del zodiaco | Predicciones

Aries: Refuerza tu parte espiritual junto a la familia. Toma la decisión de iniciar ese proyecto personal.



Tauro: Tienes una gran intuición para saber lo que te conviene. Evita a gente envidiosa y malintencionada.



Géminis: Te invade la nostalgia, recuerdas gratos momentos. La llamada de un familiar te levanta el ánimo.

Cáncer: Analiza bien el momento que vives. Si has cometido errores, lo mejor sería disculparte.



Leo: Es tiempo de sanar heridas y dar lo mejor para que cumplas tus metas. La suerte está de tu lado.



Virgo: Hay que aprovechar las oportunidades, piensa en tu futuro. Concéntrate en tus proyectos.

Libra: Existen muchas cosas pendientes por resolver. Se viene una etapa interesante para ti. Esfuérzate.



Escorpio: Has logrado muchas cosas por tu talento, pero no te duermas en tus laureles. Escucha a tu corazón.



Sagitario: Vas por buen camino, no te detengas y decídete a lograr tus metas. Esa persona te necesita.

Capricornio: Tal vez necesitas estar a solas para meditar. Posible reencuentro con alguien muy especial.



Acuario: Deja de lado a gente que no te ayuda a progresar. En el amor, pueden surgir dudas y temores.



Piscis: Valora más tu tiempo y pon orden en las cosas del trabajo. Te contarán algo que te molestará.