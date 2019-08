Horóscopo del martes 13 de agosto de 2019 | Signos del Zodiaco | Predicciones

Aries: Ordena tus ideas y aprovecha al máximo este tiempo para replantear algunas cosas. Todo saldrá bien.



Tauro: Analiza bien lo que te ha pasado en los últimos días. Aprende a corregir errores y a pedir disculpas.



Géminis: No pierdas el tiempo en esas peleas absurdas. Un proyecto laboral te llenará de grandes ilusiones.



Cáncer: Día favorable para una comunicación fluida y productiva con tu pareja. Busca relajarte un poco más.



Leo: El descanso es necesario para recuperar las energías perdidas. Buenas noticias en el campo laboral.



Virgo: Las emociones y los sentimientos cambiarán de un momento a otro. No culpes a los demás de tus errores.



Libra: No temas revelar lo que sientes a la persona que amas. Cambia de rutina, sobre todo pasea al aire libre.



Escorpio: La persona amada te dará una sorpresa agradable. Ese cambio de look sorprendió a más de uno.



Sagitario: Recibirás un dinero extra que te ayudará a solucionar aquellos problemas que te agobian.



Capricornio: El mal humor no conduce a nada bueno. Cambia de actitud y todo irá mejor esta semana.



Acuario: Tu labor será intensa, pero ten cuidado con caer en excesos o tensiones. Evita comidas pesadas.



Piscis: Existe buena disposición en lo referente a los negocios o dinero. La suerte te acompañará estos días.