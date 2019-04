Horóscopo del lunes 15 de abril de 2019 | Signos del Zodíaco | Predicciones

Aries: Dale el verdadero sentido a las cosas que haces, estás viviendo de forma muy acelerada. Haz una pausa.



Tauro: Corrige esos errores, no ganas nada lamentándote por lo que pasó. Evita endeudarte más. Descansa.



Géminis: Recuerda que el tiempo vale oro, aprovecha las oportunidades que se te presenten. Da lo mejor de ti.



Cáncer: Trata de no tomar decisiones apresuradas, es necesario que te detengas y reflexiones sobre lo que has vivido.



Leo: Después de algunos días complicados, viene la calma. Llega la oportunidad que tanto esperabas. Decídete.



Virgo: Podrías sentirte melancólico por una persona que se alejó, pero una noticia inesperada cambiará tu día.



Libra: Tiempos favorables para todo lo relacionado con los negocios. No tengas miedo de invertir, te irá bien.



Escorpio: Procura no malgastar ese dinero. Más bien, planifica lo que vas a hacer a mediano plazo. Serénate.



Sagitario: No permitas que ciertas personas influyan en tu estado de ánimo. Resolverás un asunto que te preocupaba.



Capricornio: Expresa tus sentimientos y deja que tu yo interior aflore. Se viene una etapa especial en tu vida amorosa.



Acuario: En el trabajo, hay cambios y algunos imprevistos, pero no te dejes vencer por las adversidades.



Piscis: Las cosas que hagas tendrán consecuencias, así que mide bien los pasos que vas a dar. Escucha consejos.