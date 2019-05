Horóscopo del martes 21 de mayo de 2019 | Signos del Zodiaco | Predicciones

Aries: Tendrás la oportunidad de recibir un dinero extra. Un familiar te hará una propuesta interesante.



Tauro: No te dejes abatir por esos problemas, es tiempo de curar heridas y avanzar. Cuidado con los chismes.



Géminis: Se vienen cambios, pero no te preocupes, serán para bien. Mejora tu alimentación, lo necesitas.



Cáncer: Si estás muy estresado por estudios o trabajo, practica ejercicios de relajación. Necesitas renovarte.



Leo: Conserva o invierte ese dinero, no lo derroches con facilidad. Una buena noticia te hará sentir contento.



Virgo: Mucho cuidado con expresarte mal de esa persona. Reconoce y cambia si tienes errores. Relájate.



Libra: Guarda como oro lo que tienes, recuerda que tu familia es lo más preciado. Esfuérzate en el trabajo.



Escorpio: Aclara los malentendidos con esa persona especial. Cuidado con el qué dirán en el trabajo.



Sagitario: Posibilidades de iniciar un negocio o hacer una inversión. El ser amado necesita tu comprensión.



Capricornio: Soplan nuevos vientos que serán favorables para ti en el campo personal y profesional. No te detengas.



Acuario: Piensa bien si vas a arriesgar en esa operación financiera. Si tienes dudas, asesórate con expertos.



Piscis: Sé más prudente con tu alimentación, podrías sufrir un mal estomacal. Utiliza bien ese dinero.