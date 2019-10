Horóscopo de hoy martes 22 de octubre de 2019 | Signos del Zodíaco | Predicciones

Aries: Evita discutir con familiares o tu pareja. La conciliación y el diálogo siempre serán lo mejor en estos casos.



Tauro: Buen día para hacer un viaje o salir a pasear con quienes amas. Trata de mantener el buen ánimo.



Géminis: Tu pareja te dará una agradable sorpresa. Cuidado con prometer cosas que no podrás cumplir.



Cáncer: Respira hondo y deja atrás esas cosas negativas. Tu pareja te demostrará lo que siente por ti.



Leo: Rompe con la monotonía y atrévete a hacer cosas nuevas. Recuerda que el deporte es bueno para la salud.



Virgo: Deja de lado el orgullo e inicia un acercamiento con la persona que está a tu lado. Controla tu mal carácter.



Libra: No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Culmina una buena etapa en tu vida. Suerte.



Escorpio: No permitas que los celos destruyan la armonía familiar. Aclara las dudas cuanto antes.



Sagitario: Con afecto y detalles puedes lograr un buen ambiente en el hogar. Tendrás que definir algo importante.



Capricornio: Olvida las tensiones y pásala en familia. Usa bien el dinero que has ganado con tu esfuerzo.



Acuario: Realiza alguna actividad en conjunto con los tuyos, como cocinar. Esta persona te pide una oportunidad.



Piscis: Sorprende al ser amado con un bonito detalle. Haz que este día sea muy especial. Cambia de aires.