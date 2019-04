Horóscopo del martes 23 de abril de 2019 | Signos del Zodiaco | Predicciones

Aries: En la vida siempre habrá tropiezos, lo importante es la fuerza mental que tengas para superarlos.



Tauro: Enfrentarás serios problemas si sigues con actitud rebelde frente a esa persona. Deja volar tu imaginación



Géminis: No bajes la guardia. Existen personas en tu entorno laboral que solo buscan perjudicarte.



Cáncer: Tienes ideas muy buenas, atrévete a concretarlas y no dejes que los demás te confundan. Tú puedes.



Leo: Será un día alegre y de mucho entusiasmo, pero corres el riesgo de cometer excesos. Cuida tus palabras.



Virgo: Las cosas suceden por algo, analiza bien el momento que vives y saca las mejores conclusiones.



Libra: Estás con mucho estrés y algunas dolencias, lo mejor es una buena alimentación y más descanso.



Escorpio: Es hora de iniciar un nuevo reto profesional. Esa persona te necesita y piensa mucho en ti.



Sagitario: No ganas nada lamentándote por lo que pasó, más bien toma fuerzas y recupera lo que has perdido.



Capricornio: Es mejor que te relajes y trates de calmarte. Cuidado con malas decisiones que puedan afectarte.



Acuario: Se acerca un período muy importante para ti, donde demostrarás toda tu capacidad. Todo saldrá bien.



Piscis: Deberías practicar algún ejercicio, recuerda que mente sana en cuerpo sano. Haz caso a tu instinto