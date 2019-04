Horóscopo del martes 9 de abril de 2019 | Signos del zodiaco | Predicciones

Aries: Actúa con paciencia y calma ante situaciones que te desconciertan. La suerte está de tu lado.



Tauro: Si se te abre una puerta, debes ver si te conviene y avanzar. Cuidado con excederte en gastos.



Géminis: Pequeña crisis sentimental a consecuencia de la rutina. Busca la armonía en el hogar.



Cáncer: Tus cambios de humor solo distancian a tu pareja o gente cercana. Necesitas tener tiempo para descansar.



Leo: Tranquilízate y analiza bien las cosas, cuentas con todo a tu favor para conseguir lo que deseas.



Virgo: Alguien te hará ver el error que estabas cometiendo. Aún estás a tiempo de recuperarte. Hazlo.



Libra: Tu vida sentimental va cuesta arriba. Es necesario sacrificar tiempo para lograr todos tus objetivos.



Escorpio: Después de la tormenta, llega la calma. Realiza un balance de lo que has vivido y saca conclusiones.



Sagitario: Hay situaciones que se te pueden escapar de las manos. No pierdas el tiempo en frivolidades.



Capricornio: Arriba ese ánimo, piensa en lo bueno que puedes hacer para ti y tu familia. Relájate un poco.



Acuario: Cada cosa tiene su momento, esfuérzate para conseguir eso que tanto deseas. No te excedas en las comidas.



Piscis: Etapa de crecimiento y oportunidades. Expresa tus puntos de vista de la mejor manera, no es necesario gritar.{horóscopo}