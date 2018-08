Horóscopo del día miércoles 1 de agosto de 2018

Aries: Actúa con honestidad, tu pareja te ha dado muestras de un sentimiento sincero. Calma esa ansiedad.



Tauro: No estás poniendo todo de tu parte para lograr lo que deseas. Necesitas dar un giro a lo que haces.



Géminis: Alguien muy especial te buscará para un consejo, no le des la espalda. Serás felicitado por tus logros.



Cáncer: Cuídate de las personas que recién conoces, no seas tan confiado. Date un tiempo y reflexiona.

Leo: Vas muy deprisa en la vida. Detente y disfruta de la etapa en la que te encuentras. Te irá bien.



Virgo: Todo nuevo proyecto que inicies llegará a concretarse. Aprovecha esa buena vibra para avanzar.



Libra: Valora a esa persona que está a tu lado. Podrías recibir una propuesta laboral interesante.



Escorpio: Llegan nuevos retos que te harán crecer en el ámbito profesional. Demuestra todo lo que sabes.

Sagitario: Estás por iniciar algo nuevo, sé cuidadoso y despeja tus dudas. Cuida tu salud.



Capricornio: El dinero no lo puede comprar todo. Valora a los tuyos que siempre te dieron la mano.

Acuario: No hay por qué atormentarse por lo que hiciste mal. La vida siempre te ofrecerá otra oportunidad.



Piscis: Esa energía que tienes te impulsa a salir adelante. No te dejes vencer por las adversidades.

VOLVER A LA PORTADA DE TROME.PE

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.