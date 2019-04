Horóscopo del miércoles 10 de abril de 2019 | Signos del Zodiaco | Predicciones

Aries: Se presenta la oportunidad de concretar ese sueño tan deseado. Un amigo piensa en ti.



Tauro: Una llamada y algo muy bueno está por suceder, ten calma y concéntrate en lo que haces.



Géminis: Puedes perder algo valioso, si no tomas precauciones. Esa persona tiene interés en ti.



Cáncer: Hay alguien cercano a ti que tiene que decirte algo muy importante. Sonríe y sé comprensivo.



Leo: Todo está a tu favor en el terreno sentimental, pero es necesario que des el primer paso. Relájate.



Virgo: Para conseguir las cosas hay que mentalizarse y fijarse metas. Pronto verás los frutos de tu esfuerzo.



Libra: Las cosas caen por su propio peso, no pretendas ir contra la corriente. Escucha buenos consejos.



Escorpio: Chequea el estado de tus cuentas, no gastes más de lo debido. Tu pareja te dará una linda sorpresa.



Sagitario: Alguien muy especial te valora por lo que eres, no lo defraudes. Es tiempo de ahorrar y pagar deudas.



Capricornio: Debes arriesgar, esa es la única forma de avanzar. Busca siempre lo mejor para tu familia.



Acuario: Cuidado con malos comentarios en el trabajo o en tu entorno social. Combate el estrés con un paseo corto.



Piscis: Debes caminar a paso lento, pero seguro. Ten confianza en las cosas que haces. Tu esfuerzo vale la pena.