Horóscopo 2018 del 11 de julio

Aries: Si eres justo en tus decisiones, lograrás la confianza de todos. Esa persona especial reclama más atención.



Tauro: Analiza las causas de los celos de tu pareja. Habla con sinceridad y todo saldrá bien.



Géminis: Tu salud no es cosa de juego, visita al médico. Ese familiar está pendiente de lo que haces.



Cáncer: Ten en cuenta a quienes te apoyaron en los momentos difíciles. Cuidado con lo que dices.



Leo: Procura tomarte un tiempo para reorganizar tus ideas, eso te servirá para dar el gran salto que necesitas.



Virgo: Vas a recibir una compensación económica por tu esfuerzo. Ten cuidado con esas dolencias.



Libra: Es momento de cambios, tanto en lo personal como laboral. Cuídate de gente envidiosa.



Escorpio: No dejes que te gane la desesperación, reflexiona antes de dar el siguiente paso. Ahorra ese dinero.



Sagitario: Te sientes bien con las atenciones de una persona, pero no te precipites en tomar una decisión.



Capricornio: Pon en práctica todo lo que sabes y verás que te irá bien en ese proyecto. Comparte lo que tienes.



Acuario: El tiempo es oro, no lo dejes pasar. Surgirá una oferta importante que te ayudará a consolidarte.



Piscis: Considera las opiniones de otros antes de tomar una decisión definitiva. Sientes deseos de cambiar.

