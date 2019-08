Horóscopo del miércoles 14 de agosto de 2019 | Signos del Zodiaco | Predicciones

Aries: Expresa tus ideas con claridad, busca la armonía y no la confrontación. Escucha a la familia.



Tauro: Tendrás que mantener la calma y no tomar decisiones apresuradas. Descansa un poco más.



Géminis: No tengas miedo a decir lo que sientes. La gente de tu entorno te comprenderá.



Cáncer: Tendrás éxito en ese proyecto. No te desesperes si aún no ves los resultados. Esfuérzate.



Leo: Es momento que te preguntes qué es lo que realmente deseas de la vida. El viento está a tu favor.



Virgo: El cansancio y estrés pueden llegar a afectarte seriamente, toma las precauciones del caso.



Libra: Tiempos favorables para todo lo relacionado al ámbito económico. Deja de lado lo que no te conviene.



Escorpio: Estás en un buen momento sentimental con tu pareja y eso te pone de buen ánimo. Cumple tus obligaciones.



Sagitario: Algunas decisiones, a veces, resultan dolorosas, pero debes ver lo mejor para ti y tu familia.



Capricornio: Controla tus impulsos, un momento de cólera puede destruir una bonita relación. Relájate.



Acuario: Hay algo que te preocupa, las cosas se pueden complicar si no las resuelves pronto. Cabeza fría.



Piscis: En el tema laboral es importante que te organices. Un familiar te necesita en estos momentos.