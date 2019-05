Horóscopo del miércoles 22 de mayo de 2019 | Signos del zodiaco | Predicciones

Aries: Estás en una buena etapa de tu vida, piensa en lo mejor para ti. Ordena tus papeles en el hogar.



Tauro: Las cosas que no valen la pena, hay que dejarlas pasar. Tendrás que aclarar algunas dudas. Hazlo.



Géminis: Buenas ideas te servirán para alcanzar logros en el futuro. No te dejes invadir por el pesimismo.



Cáncer: Sientes muchos deseos de cambiar y alcanzar tus metas. Una noticia te toma por sorpresa.



Leo: Recuerda que las cosas caen por su propio peso, estás por buen camino, pese a los obstáculos que se presenten.



Virgo: Hoy debes respirar aire puro, serenarte y dedicar el día a tus seres queridos. Esa persona suspira por ti.



Libra: Evita llenarte la cabeza de ideas negativas y cumple lo que prometes. Tu pareja se siente bien a tu lado.



Escorpio: Si no cuidas tu salud, nadie lo hará por ti. Buen día para aliviar tensiones y hacer proyectos.



Sagitario: Da rienda suelta a tus emociones y deja de lamentarte por lo que pasó. Te espera algo bonito.



Capricornio: Disfruta este momento junto a la persona con quien te sientas mejor. Buena ocasión para ganar dinero.



Acuario: Verás que todo lo que emprendes resulta a tu favor, no te desesperes y planifica a futuro. Controla ese malhumor.



Piscis: Tienes mucho potencial y ganas de alcanzar más logros profesionales. Todo está bien, pero anda paso a paso.