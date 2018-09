La NASA ha puesto de cabeza a los astrólogos al confirmar que en realidad son 13 los signos del zodiaco y no 12 como siempre habíamos pensado. Se trata de Ofiuco , que está entre el signo Escorpio y Sagitario del horóscopo. Así, cualquiera que haya nacido entre el 29 de noviembre y el 17 de de diciembre pertenece a este nuevo signo zodiacal. ¿O sea que también hay un Caballero del Zodiaco más?

Ayer, a través de su cuenta en Twitter, la NASA sostuvo que ellos no cambiaron los signos del zodiaco del horóscopo, sino que solo hicieron los cálculos y se determinó que el Ofiuco en realidad sí existe. Aclararon que no estudian astrología, pues no es ciencia y no está demostrado que pueda predecir el futuro o describir cómo son las personas en función a las fechas de su nacimiento… Sí, algo complicado, pero seguimos explicando.

Según explican, desde los Babilonios repartieron el zodiaco en 12 partes iguales. “Se recogieron 12 constelaciones en el zodiaco, dado que los babilonios ya tenían un calendario de 12 meses… Pero, incluso, según las propias historias antiguas de los babilonios, había 13 constelaciones en el zodiaco. Y dejaron de lado uno, el Ofiuco”.

Asimismo, cuando los babilonios inventaron los 12 signos del zodiaco, un cumpleaños entre el 23 julio y 22 de agosto, muchos nacieron bajo la constelación de Leo. Ahora, 3 mil años más tarde, el cielo se ha desplazado debido eje de la Tierra (Polo Norte) y no apunta exactamente de la misma dirección.

Esta afirmación cambiaría la fecha para todos los signos del zodiaco del horóscopo y, finalmente, quedaría así:

¿Sorprendido? Nosotros también, por ello creo que deberías ir acostumbrándote a tu nuevo signo del Horóscopo. Ojo, la culpa no es de la NASA, es de los babilonios que decidieron dejar de lado a pobre Ofiuco.

MITOLOGÍA DEL OFIUCO

En la mitología griega Ofiuco corresponde con Asclepio, hijo del dios Apolo y la mortal Corónide. Éste desarrolló tal habilidad en medicina, que se decía que era capaz incluso de resucitar a los muertos. Muy ofendido por ello, Hades pidió a Zeus que lo matara por violar el orden natural de las cosas, a lo que Zeus accedió. Sin embargo, como homenaje a su valía, decidió situarlo en el cielo rodeado por la serpiente, símbolo de la vida renovada.

Otra versión cuenta que Heracles mató a Ífito, hijo de Éurito y nieto de Melanio, rey de Ecalia, mientras era su huésped. Zeus, enojado, le envió malos sueños que no le dejaban dormir. Heracles consultó al oráculo de Delfos cómo podría librarse de ellos; la pitonisa Jenodea le dijo: Asesinaste a tu huésped ¡Yo no tengo oráculos para los que son como tú! Heracles se enfureció y se llevó las ofrendas del templo e incluso el trípode sobre el que se sentaba Jenodea. Apolo se indignó por esto y luchó contra Heracles, Zeus intervino en la disputa y finalmente volvieron a ser amigos; Heracles devolvió lo que había robado y la pitonisa le dio el siguiente oráculo: Para librarte de tu aflicción debes ser vendido como esclavo por todo un año, y el precio que obtengas debe ser entregado a los hijos de Ífito.

Heracles fue comprado por Ónfale, reina de Lidia, para ser su amante. Heracles le dio varios hijos; también ahuyentó a los bandidos de la región. Entre otras cosas mató una serpiente gigantesca que mataba a los hombres y arruinaba las cosechas. Zeus creó la constelación de Ofiuco para conmemorar esta victoria sobre la serpiente, y Ónfale que descubrió por fin la verdadera identidad de Heracles lo dejó en libertad y lo mandó a Tirinto cargado de regalos

CARACTERÍSTICAS DEL OFIUCO

El Ofiuco es la constelación que se conoce como el portador de la serpiente, el serpentario o el cazador de serpientes, y no es universalmente reconocida, pese a ser claramente un signo zodiacal (de hecho, el Sol pasa más días por Ofiuco que por Escorpio), nunca ha sido aceptado en el sistema de signos del zodiaco.

Los nacimientos bajo el signo de Ofiuco o de la serpiente o del médico tienen características distintas y, a veces, antagónicas y contrapuestas. Las afinidades con este zodiaco varían mucho y conviene tener en cuenta ciertas claves.

1) Del 30 de noviembre al 2 de diciembre. Bajo este primer grupo de ofiuco, nos encontramos con personas soñadoras, idealistas, viajeros, que se inclinan habitualmente por profesiones medicas, humanitarias, psicológicas o deportivas. Poseen particulares facultades para la enseñanza y lo religioso.

2) Del 3 de diciembre al 12 de diciembre. Este grupo puede identificarse con el signo de los comerciales. Si.si, de los financieros , gente relacionada con los negocios. Con facilidad para llegar a acuerdos… ventajosos casi siempre. Son personas emocionales, tiernos, tendentes a dejarse llevar por lo misterioso, lo enigmatico y los viajes. Poseen un instinto de protección innato.

3) Del 13 de diciembre al 17 de diciembre. Es el signo del consejero matrimonial. Son personas mas individualistas, tercos, tenaces, intransigentes. Son duros, mas practicos, metódicos, organizados. Para el corazón, debemos tomar precauciones: En el plano sentimental son mas bien calculadores y poco tierno. Nacer en esta fechas vaticina viajes y cambios. Su personalidad inspira confianza. En estas fechas nacen muchos maestros, consejeros, psicólogos, psiquiatras, médicos.

