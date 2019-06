Esto es lo que nunca deberías decirle a cada uno de los signos del zodiaco o sino podrían odiarte 

En diversas notas hemos explicado que los signos del zodiaco de horóscopo influyen mucho en la personalidad y características de las personas, así que por esta razón es que existen algunas palabras que nunca debes decirles por que los podrías ponerlos furioso. Un claro ejemplo es que si a un Aries le dices que tenga paciencia lo más probable es que generes una gran ira en él.



Deberías tener mucho cuidado con lo que dices por que las relaciones son muy complejas y esto aplica mucho si son amigos o pareja. Si lo conoces bien, entonces sabes que debes decir y que no, pero si aún no tienes idea, entonces aquí existe una lista de palabras que nunca debes mencionar a cada uno de signos del zodiaco de Horóscopo porque si no te ganarás el odio.



ARIES

​

A los Aries nunca les digas que “tengan paciencia” por qué esa es la peor palabra que puede escuchar, ya que este signo se caracteriza por ser impacientes y lo dejan ver en cada aspecto de su vida, por eso es que hace miles de cosas a la vez con una gran proyección al crecimiento personal y profesional.



TAURO

​

Los Tauros son personas muy pacientes, trabajadoras, valientes y son cero rencorosas, pero les cuesta mucho olvidar aquellas personas que en algún momento lo pusieron en una situación difícil y mucho más si se sintió herido. Así que nunca les digas “olvídalo y sigue tu camino” porque si no estarás en su lista negra.



GÉMINIS



Los Géminis son personas dualistas y esta es la mayor característica de este signo del zodiaco que son juguetones, encantadores, muy sociables, pero al mismo tiempo puede cambiar de actitud, así que lo peor que le puedes decir es “sé tú mismo” porque esto lo pondrá muy furioso, así que piensa bien antes de hablar.



CÁNCER



Las personas que han nacido bajo el signo de Cáncer son muy reservadas y con frecuencia buscan una coraza para proteger sus sentimientos. Los Cáncer son muy caseros y si les dices que deben “salir más o abrirse más”, te verás en problemas, ya que estarás atacando su zona de confort.



LEO



Las personas que han nacido bajo el signo de Leo siempre brillarán, les gusta ser el centro de atención de todos sus amigos. Este signo de fuego necesita sentirse poderoso, atractivo y con glamour, así que si en algún momento le dices “no seas vanidoso” explotará y hasta se olvidará que son amigos.



VIRGO



Los Virgos necesitan tener todo bajo control, esta es su mayor característica o sino explotaran al sentir que están fallando, así que nunca le digas “detente y piensa” porque te enviaran muy lejos.



LIBRA



Los Libras son personas muy justas, tácticas y sumamente diplomáticas. Una de las grandes características de este signo del zodiaco es que son capaces de sacrificarse para conseguir el bien común y que todos estén contentos, así que a ellos nunca les digas que “Ignoren” alguna injusticia porque te comenzará a ignorar.



ESCORPIO



Los Escorpio son muy apasionados, ellos son muy posesivos, celosos y no les gusta compartir el cariño de las personas especiales. Si en algún momento de la conversación le dices “lo dudo”, él explotará.



SAGITARIO



Las personas que han nacido bajo el signo de Sagitario, son muy exigentes consigo mismo por lo cual nunca deberías preguntarle “¿Por qué eres tan duro? Esto lo hará renegar y pensará dos veces la amistad que tiene contigo.



CAPRICORNIO



Los Capricornio son tenaz, preservante, bueno para llevar a cabo sus planes y sumamente pragmático para desarrollar lo que tiene en la mente, así que nunca le pidas que “se relaje” porque nunca desistirá.



ACUARIO



Los Acuario son intelectuales, creativos, libres y le gusta romper reglas. No le gusta que le pongan límites, por esta razón nunca debes decirle “no se puede” porque no descansará hasta demostrarte lo contrario.



PISCIS



Las personas que han nacido bajo el signo de Piscis son los más sensibles de todo el Horóscopo y tiene las emociones a flor de piel. Así como es inteligente, es elusivo porque no quiere que nadie le lastime. Es importante no presionarlo ni decirle “no es para tanto” cuando algo les ha sucedido.