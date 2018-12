Rituales 2019 para el Trabajo: Sigue estos tips para que no te falte chambita este Año Nuevo | VIDEO

¿Te faltó trabajo este 2018? No te preocupes más y mentalízate que este 2019 encontrarás la 'chambita' deseada y así no te falte dinero en tu hogar. Pero para ayudar un poco en ese deseo, Soralla de los Ángeles te invita a realizar un ritual en donde el dinero y el trabajo no te van a faltar en todo el año.



Recuerda siempre agradecer lo bueno de tu vida el último día del año y pide que tu deseo de un 2019 más próspero.

Materiales





Un recipiente de vidrio con tapa

1/2 kilo de arroz

3 velas plateadas

12 monedas de cualquier valor

Imagen del arcángel Uriel

Paso a paso

​



Colocas el arroz dentro del recipiente Luego introduces dentro del recipiente con arroz cada una de las 12 monedas (cada una con los deseos ansiados para este 2019) Prende cada una de las tres velas Posteriormente coloca las velas rodeando el recipiente con arroz y monedas.

