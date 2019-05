Horóscopo del sábado 11 de mayo de 2019 | Signos del Zodiaco | Predicciones

Aries: Hay muchas cosas que te tienen insatisfecho, ten paciencia que todo saldrá bien. Confía.



Tauro: Los asuntos del corazón se presentan complicados, debes tener cabeza fría y decidir.



Géminis: No pierdas tiempo en cosas que no valen la pena. Una buena noticia te levantará el ánimo.



Cáncer: La vida no solo está hecha de ilusiones, da el primer paso para hacerlas realidad. Te irá bien.



Leo: Estás dejando pasar un tiempo valioso, decídete a cambiar. Recibirás algo muy importante.



Virgo: Alguien de tu entorno laboral no te ve con buenos ojos, ten cuidado. Maneja bien ese dinero.



Libra: Actúa de manera correcta, eso te hará sentir bien contigo mismo. Se cumplen tus deseos.



Escorpio: Se vienen cambios en tu trabajo. Confía en tu capacidad, obtendrás lo que deseas. Renuévate.



Sagitario: Tu esfuerzo dará sus frutos, no te de-sesperes. Una persona del sexo opuesto te mira con interés.



Capricornio: Debes mostrar más empeño. Evita despilfarrar el dinero en cosas que no valen la pena.



Acuario: Volver a comenzar no es tan difícil, tienes la capacidad para hacerlo. Debes ser más optimista.



Piscis: Con pequeños detalles podrás lograr lo que deseas. Sé perseverante en lo que haces y triunfarás.