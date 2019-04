Horóscopo del sábado 13 de abril de 2019 | Signos del Zodíaco | Predicciones

Aries: Te trazaste objetivos que todavía no has cumplido. Deja a un lado la flojera, es momento de hacerlo.



Tauro: Elige bien a quien brindas tu amistad, podrías llevarte una sorpresa desagradable. Esa persona te extraña.



Géminis: A veces nos toca pasar por duras pruebas, pero eso hace que nos fortalezcamos más. Saldrás adelante.



Cáncer: Buen día para el amor. Recuerda, lo mejor es siempre decir la verdad. Ten seguridad en ti mismo.



Leo: Ordena tus ideas y ponlas en práctica. Mira y valora lo que tienes a tu alrededor. Suerte.



Virgo: Dejarse guiar por los sentimientos no es suficiente, la confianza también es importante. Piensa bien.



Libra: Evita malgastar el dinero, te puede hacer falta en el futuro. Cuidado con desarreglos en las comidas.



Escorpio: Puedes lograr lo que te propones con fe y perseverancia. Aléjate de esas personas envidiosas.



Sagitario: Tu economía mejora gracias a tu esfuerzo y voluntad. Expresa lo que sientes.



Capricornio: Compartir con la gente que amas siempre es bueno. No te olvides de quienes te dieron la mano.



Acuario: Supera esos problemas familiares, es preferible llevar la fiesta en paz. Practica algún deporte.



Piscis: A tu alrededor hay personas que buscan dejarte mal. Deja de lado el qué dirán y sigue adelante.