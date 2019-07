Horóscopo del sábado 20 de julio de 2019 | Signos del zodiaco | Predicciones

Aries: Un buen descanso es ideal para recuperar energías. Necesitas relajarte de tantas tensiones.



Tauro: El secreto de tu éxito radica en tu esfuerzo. El día se presenta favorable para ti. No te detengas.



Géminis: Existen personas que buscan hacerte daño, abre bien los ojos. Lo mejor será guardar distancia.



Cáncer: La amistad es uno de los más preciados regalos que nos da la vida. Buen momento para expresarte.



Leo: Posees todas las capacidades para salir airoso, entrega tu máximo esfuerzo. Escucha la voz de ese familiar.



Virgo: Tienes mucho potencial, da rienda suelta a tu creatividad y dedícate a seguir creciendo. Confía.



Libra: Debes darte un tiempo para visitar a la persona que no veías hace tiempo. Será provechoso.



Escorpio: El pesimismo no va contigo. Nuevos aires te harán sentir mejor. Supera el mal rato, te irá bien.



Sagitario: No temas expresar tus sentimientos. Verás que las cosas se presentan a tu favor.



Capricornio: Te estás dejando llevar por las apariencias. Recuerda que no todo lo que brilla es oro. Novedades.



Acuario: Varios proyectos rondan tu mente, pero no decides empezarlos. Hoy es buen día para comenzar.



Piscis: El dinero se consigue con trabajo y esfuerzo, no lo derroches en frivolidades. Cambia y avanza.