Horóscopo del sábado 23 de marzo del 2019

Aries: Prepárate para cumplir los objetivos trazados. Con ayuda de personas buenas lograrás lo que deseas.



Tauro: Día favorable para el amor y las relaciones familiares. Controla ese mal carácter, sonríe.



Géminis: Debes serenarte y tomar buenas decisiones pensando en el futuro. Tu pareja está pendiente de ti.



Cáncer: Hay cosas que pueden salir mal, si no pones atención. Tu corazón se vuelve a ilusionar por esa persona.



Leo: Recibirás una noticia que te pondrá de buen humor. Posibilidad de hacer un viaje, no la desaproveches.



Virgo: Encontrarás una salida exitosa a tu problema, pero es necesario que aprendas de tus errores.



Libra: Posibles discusiones con tu pareja por asuntos de dinero. Un familiar te dará una noticia que te alegrará.



Escorpio: Ten cuidado con lo que dices, tus palabras pueden herir a las personas que más te quieren.



Sagitario: La mejora económica que esperabas llegará muy pronto. Paciencia y buen humor. Todo saldrá bien.



Capricornio: No te de-sanimes y ten una actitud positiva frente a los problemas. La solución llegará pronto.



Acuario: No pierdas la cal-ma ante rumores de inestabilidad laboral. Acepta la invitación de esa persona.



Piscis: Trata de poner en orden tus sentimientos. Esa persona siente algo fuerte por ti, pero está confundida. {horóscopo}