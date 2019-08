Horóscopo del sábado 24 de agosto de 2019 | Signos del zodiaco | Predicciones

Aries: No seas tan duro con tus semejantes. Recuerda que errar es de humanos y perdonar es divino.



Tauro: Aprovecha que la suerte está a tu favor. Es tiempo de concretar los asuntos pendientes. Decídete.



Géminis: Será mejor dejar de pensar en lo que hiciste mal. Enfócate en el futuro y todo irá mucho mejor.



Cáncer: Escucha los consejos de tu familia. Ellos siempre desean lo mejor para ti. Será un buen día.



Leo: El hogar para ti es lo más importante. Tus seres queridos sienten el amor que les das. Sigue así.



Virgo: Hay situaciones que se te pueden ir de las manos, si no tomas las precauciones del caso. Ten cuidado.



Libra: Sé un poco más discreto en tus asuntos personales. Así evitarás que estén hablando de ti.



Escorpio: Vendrán tiempos mejores para ti. Te sientes con más ganas de hacer cosas diferentes. Sonríe.



Sagitario: Día favorable para descansar y reflexionar. Una salida con la familia no vendría mal.



Capricornio: Tu confusión en el amor lastima a las personas que te importan. Pon en orden tus ideas. Te irá bien.



Acuario: No vuelvas a cometer los mismos errores. Más bien, aprende de ellos. Conocerás a alguien especial.



Piscis: Cuidado con tu sistema digestivo, puede alterar tu estado de ánimo. Esa persona te extraña.