Horóscopo del sábado 29 de junio de 2019 | Signos del zodiaco | Predicciones

Aries: Tienes mucho camino por recorrer, mide bien los pasos que vas a dar. Confía en lo que dice tu pareja.



Tauro: Disfruta a plenitud esos momentos de felicidad que te dan el amor y el hogar. Sé firme en tus decisiones.



Géminis: Hay una frase muy cierta que dice ‘si juegas con fuego, te puedes quemar’. Ten mucho cuidado.



Cáncer: Los asuntos legales y económicos se presentan bien. Necesitas cambiar de rutina, atrévete.



Leo: Con paciencia y trabajo se puede llegar lejos, no caigas en soluciones facilistas. Te irá bien.



Virgo: Es importante que ordenes tu vida financiera para que no tengas problemas más adelante. Renuévate.



Libra: Pon las cosas en orden y quítate esas ideas negativas de la cabeza. Alguien te observa, cuidado.



Escorpio: Evita repetir esos errores o te puedes arrepentir. Conquistarás el corazón de esa persona.



Sagitario: El apoyo que necesitas lo hallarás en tu pareja. Se presenta una gran ocasión para ganar dinero.



Capricornio: Ese amigo te pide una ayuda, no le niegues tu mano. Evita las discusiones, todo saldrá bien.



Acuario: Tus problemas cotidianos los puedes solucionar si escuchas a tus familiares. Ponle fe a tus proyectos.



Piscis: Mejora el ánimo y comunícate más, sobre todo con esa persona. Tu mal humor puede traer dificultades.