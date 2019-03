Horóscopo del sábado 30 de marzo del 2019

Aries: Los vientos soplan a tu favor, ten confianza en ti mismo y verás que al final todo saldrá bien.



Tauro: No hagas favores a gente que no vale la pena. Mira el futuro con optimismo y olvida lo malo del pasado.



Géminis: Pueden presentarse inconvenientes en el trabajo, trata de concentrarte y hacer bien las cosas.



Cáncer: Debes reflexionar claramente en lo que vas a hacer. Una persona confía en tus sentimientos.



Leo: Un chisme podría molestar a la gente de tu entorno, piensa bien en lo que vas a decir.



Virgo: Pon en práctica todo lo que sabes, si quieres poner ese negocio, anímate a hacerlo.



Libra: Te sientes un poco mal por lo que pasó, pero voltea la página y cambia de actitud.



Escorpio: Tu pareja te ama, pero con esa actitud solo lograrás que se aleje de ti por tu desconfianza.



Sagitario: Para superar tus problemas y salir adelante, busca el apoyo de tus amigos y familiares.



Capricornio: Si esa persona te contó una intimidad, no la divulgues. Buen día para iniciar proyectos.



Acuario: Los excesos pueden dañar tu salud. Tu pareja será un gran apoyo en estos momentos.



Piscis: No dejes que las dudas te sigan atormentando de esa manera. Despéjate, relájate.