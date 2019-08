Horóscopo del sábado 31 de agosto de 2019 | Signos del zodíaco | Predicciones

Aries: No permitas que las dudas vuelvan a atormentarte. Muestra seguridad y valentía en lo que haces.



Tauro: Hay algo que te incomoda, debes poner los pies sobre la tierra y decidirte a empezar ese proyecto.



Géminis: Una discusión te podría traer problemas. Estás perdiendo tiempo en cosas que no valen la pena.



Cáncer: Verás que todo mejora con el esfuerzo que realizas. Una persona importante te dará una sorpresa.



Leo: Evita hacer gastos innecesarios, piensa en tu futuro. Por fin reconocerán lo que has logrado. Sonríe.



Virgo: La relación con tu pareja o familia está mejorando. Ponle más ganas a todo lo que hagas.



Libra: Hay cosas que no funcionan y debes cambiarlas. Buen día para solucionar asuntos pendientes.



Escorpio: Déjate llevar por lo que sientes, buen momento para expresar tus emociones. Cuida tu alimentación.



Sagitario: Pon más creatividad en tus estudios o trabajo. Alguien cercano busca dejarte mal.



Capricornio: Llegan para ti nuevas propuestas en el campo laboral. Este será un excelente día. Sonríe.



Acuario: Si pasaste por dificultades y tropiezos, es necesario que te des una nueva oportunidad.



Piscis: Surgen dudas y temores, pero no hagas una tormenta en un vaso con agua. Todo saldrá a tu favor.