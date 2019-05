Horóscopo del sábado 4 de mayo de 2019 | Signos del Zodiaco | Predicciones

Aries: Cuida tu salud, esos dolores no son cosa de juego. Tendrás que tomar decisiones importantes.



Tauro: El malhumor que tienes no es culpa de tus familiares. Intenta relajarte y mantener una actitud positiva.



Géminis: Verás que las cosas se presentan a tu favor. Evita a gente que tiene malas intenciones.



Cáncer: No dejes que esa persona haga lo que quiera contigo, debes poner límite a algo que no te agrada.



Leo: Prefiere lo sano, deja de lado la comida chatarra. Alguien muy especial te dará una grata sorpresa.



Virgo: Ciertas dudas ponen en peligro tu relación sentimental. Debes buscar el consejo de los seres queridos.



Libra: No descuides a tu pareja, podrías lamentarlo después. Buen día para pasarlo al lado de la familia.



Escorpio: Muchas cosas dan vueltas por tu cabeza. Es momento de cumplir los retos pendientes. Decídete.



Sagitario: Podrías tener una discusión con tu pareja o familia, es mejor calmar las aguas. Domina esa ansiedad.



Capricornio: Esos pequeños obstáculos serán superados y te sentirás mejor. Alguien del pasado te busca.



Acuario: Te hace falta recuperar el tiempo perdido. No mires a nadie por encima del hombro y escucha.



Piscis: Debes darte un tiempo para ti, descansa y planifica bien lo que vas a hacer. Esa persona te extraña.