Horóscopo del sábado 6 de julio de 2019 | Signos del zodiaco | Predicciones

Aries: Recibirás buenas noticias en el trabajo. No seas orgulloso ante tus compañeros.



Tauro: Te sientes atraído a esa persona, pero no sabes si dar el primer paso. Escucha a tu corazón. Atrévete.



Géminis: Los nervios pue- den acarrearte problemas en el sistema digestivo. Confía en ti. Mantén la calma.



Cáncer: Tanta tensión que has tenido te traerá consecuencias serias en la salud. Relájate.



Leo: No sabes cómo demostrarle a esa persona lo que sientes por ella. Que la timidez no te invada. Ábrele tu corazón.



Virgo: Deja de lado el pesi- mismo, el día está de tu parte.

Camina a paso seguro, la suerte te acompaña.



Libra: Hoy disfrutarás de un día de suerte. Aprovéchalo para lograr lo que te pro- pones. Adelante.



Escorpio: Todo mejora a tu alrededor. Escoge las mejo- res ideas y soluciona tus problemas.



Sagitario: Mente positiva. Tu don de líder hará que alcances todos tus objetivos. Recibirás una sorpresa.



Capricornio: Captas el interés de alguien que te agrada, pero evalúa bien los pasos que vas a dar. Las cosas saldrán bien.



Acuario: No te deprimas porque no conseguiste lo que querías. Todo llega a su debido tiempo, ten paciencia.



Piscis: Medita lo que quieres en la vida. Es el momento propicio para alcanzar lo que te propongas.