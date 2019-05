Interpretación de sueño: ¿Qué significa soñar que estás embarazada?

Los sueños pueden ser reflejo de las diversas situaciones que vives a diario o también se pueden considerar como premoniciones de algo que está sucediendo o va a suceder, y tu subconsciente busca la manera de expresarlo a través de los sueños y existen algunos tan reiterativos como soñar que estas embarazad a que puede significar un total cambio de vida, pero también hay otra serie de significados con respecto a este sueño.

Los sueños con embarazos significan una evolución de la persona, es decir un crecimiento en el desarrollo personal el cual se irá reflejando en tu vida diaria, por lo que las interpretaciones de este sueño pueden ser muy positivas, ya que indican cambios para ti y los que te rodean.



Existen diversas interpretaciones para este sueño y en muchos de los casos pueden tener un significado muy diferente y alejado de la realidad.



¿QUÉ SIGNIFICA SOÑAR QUE ESTÁS EMBARAZADA SIN ESTARLO?

Cuando una mujer sueña que está embarazada no necesariamente debe ser interpretado con el deseo de ser mamá, sino, también está relacionado con el comienzo de la vida como persona adulta y es necesario madurar y hacerse cargo de las responsabilidades, y el embarazo es una de las expresiones más claras de esta situación.



Pero es inevitable que sea relacionado directamente con la maternidad y en ciertos casos esto es cierto, ya que algunas mujeres a través de los sueños dejan fluir y fantasear sobre este rol que para algunas es de suma importancia.



Otro de los significados frecuentes es que existe temor y ansiedad ante la presión social que se ejerce contra muchas mujeres para que sean madres y dejen de lado sus verdaderas motivaciones y deseos.

Por eso, ese miedo puede convertirse en la pesadilla por la cual se vuelve uno de los sueños más frecuentes, pero que deja gran preocupación y pesar.



¿Qué significa soñar con el embarazo de otra persona?

Soñar con una mujer embarazada que no eres tú, indica que existen algunos problemas emocionales que debes solucionar para que puedas lograr alcanzar ese ansiado crecimiento y desarrollo personas que necesitas.

¿Qué significa soñar con el embarazo de una amiga?

Soñar con una amiga embarazada y es muy cercana a ti e incluso sientes a esa amiga como tu hermana, significa que muchas cosas buenas están por llegar a tu vida, en cualquier ámbito de la misma.

¿Qué significa soñar con embarazo de una niña?

Soñar que estas embarazada y esperas una niña puede ser noticias negativas, ya que podría tratarse de los celos de tu pareja o amigos, así que debes de tener mucho cuidado al respecto.



Por otro lado, si estas embarazada y sueñas que tendrás una niña tiene una interpretación más positiva como el amor en familia y amigos.



¿Qué significa soñar con embarazo de un niño?

Si tiene este sueño sin estar embarazada es un augurio de buena vida, bienestar, felicidad, prosperidad y un gran desarrollo en cualquier ámbito de tu vida.



Por otro lado, si estas embarazada y esperas un niño, es un buen indicativo, lo que significa que la familia es feliz, el bebé nacerá sano y fuerte.



¿Qué significa soñar con la noticia de un embarazo?

Este sueño no es muy común, pero al igual que las demás interpretaciones de soñar que estas embarazada, indican una manera que tiene el subconsciente de decirte que algo no está bien.



Por lo que en este caso, existen muchos planes en tu vida, muchos objetivos que quiere cumplir pero no estas siendo nada objetiva con ellos, no pones todo el esfuerzo de tu parte para que cada meta se cumpla, y eso está mal, por lo que el crecimiento que tanto anhelas no llegara mientras no establezcas objetivos claros y cumplas poco a poco cada uno de ellos.