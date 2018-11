Soñar con tu ex novio puede tener muchos significados o interpretaciones que variarán en base a la situación que estés viviendo en ese momento, no es lo mismo si te encuentras en un mal momento emocional o estás sufriendo estrés. Sin embargo, este tipo de sueños se suelen asociar con algunos asuntos que se van a producir próximamente y a los que habrá que prestar mucha atención.

Posiblemente estás pensando que la interpretación más lógica es porque lo extrañas, pero detrás de este sueño hay muchas interpretaciones distintas que te puede ayudar a cerrar una etapa o un ciclo en tu vida y ser mucho más feliz.

¿Qué significa soñar con una ex pareja? Si estás intrigado por este sueño, te damos una guía de interpretación para que puedas comprender el porqué de soñar con alguien a quien quizás incluso hace tiempo que no ves. Gracias al portal esoterimos.com , llegamos a ciertas conclusiones.

¿Qué significa soñar con tu ex novio?

- Soñar con un ex se puede interpretar como que aún tienes asuntos pendientes que resolver y no sabes cómo solucionarlo. Si se trata de una conversación, lo recomendable es ser sincera y decirle a tu ex pareja todo lo que piensas, pero siempre con respeto y sin segundas intenciones.



- Otra de las interpretaciones que se puede dar con respecto a este sueño es que si no tienes pareja puede ser que en el fondo tienes aún alguna esperanza de regresar con tu ex pareja. Extrañas mucho esa relación que quizás te llenaba del todo, pero lo mejor es no remover el pasado.



- Si tienes pareja y sueñas con tu ex novio es porque algunos problemas tienes con tu pareja actual. Puede ser que no termines de enamorarte de esta persona y tu subconsciente te recuerda otras relaciones en las que conseguiste entregarte por completo.



- Si estas en una relación, sueñas con tu ex pero te sientes inmensamente feliz con tu pareja, entonces quiere decir que algo no va bien. Es posible que extrañes algo de tu ex pareja. En estos casos es normal que recuerdes los aspectos positivos de una antigua pareja.



- Soñar con tu ex cuando no estás del todo bien con tu pareja actual es porque en el fondo sabes que no funciona. Si además tu ex aparece en tu sueño como un protector o gran apoyo con el que te sientes mejor es porque realmente necesitas arreglar tu situación actual.



- Tienes pareja incluso te vas a casar pronto y sueñas con un ex novio, no quiere decir que no ames a tu pareja, el ser humano tiende a temer a los cambios, si te has comprometido o te vas vivir con tu pareja o a casarte es un cambio. Es posible que aunque quieras dar el paso algo en ti se rebele y quiera escapar.



- Si sueñas que tu ex pareja te extraña es porque por fin han logrado superar esa situación y estás lista para seguir adelante y dejar atrás esa relación que quizás no fue la mejor.



- Si sueñas que besaste a tu ex y tienes pareja significa echas de menos a esa persona y que hay cualidades de él que tu actual pareja no tiene. Si estamos solteros el significado es muy claro, quieres volver con tu ex.