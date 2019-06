Soñar con tu propia muerte o ver morir a tus familiares suele ser más frecuente de lo que las personas creen. Por lo general, se trata de un sueño angustioso y con un despertar molesto. Los sueños con morir no tienen por qué interpretarse como algo negativo, ya que puede significar cambios en tu vida o en la de tu familia.



La interpretación de los sueños no es una ciencia exacta. Sigmund Freud fue uno de los pioneros en estudios del sueño en el siglo XIX, pero el significado real sigue siendo un debate en la psicología. El miedo a la muerte es algo muy común y es natural que pensemos en ello. Que soñemos con nuestra propia muerte no necesariamente tiene un significado negativo.



Estas son algunas interpretaciones que pueden englobar soñar con tu propia muerte.



¿Qué significa soñar que mueres?

Este sueño no es tan malo como parece, ya que puede significar que se avecinan cambios importantes. Es un símbolo de la transformación y de experimentación y suele tener una connotación positiva para el ser humano. Pero no tiene que ser algo preocupante ni alarmante, debes interpretarlo como algo bueno para ti aunque te haga sentir cierta ansiedad.



Cuando en el sueño ves que mueres o que estás en tu funeral es señal que estás viviendo una situación muy fuerte en tu vida y que terminará por provocar un cambio en tu vida, pero principalmente en las cuestiones espirituales. Es común tener este sueño cuando estás pasando por un divorcio, o por haber terminado una relación de pareja.



Este sueño también es símbolo de que estás pasando por un momento de frustración, porque no te dejan hacer lo que realmente deseas en un ámbito de tu vida. Lo que indica que es momento de hacer una renovación en tu persona.



¿Qué significa soñar que muere tu pareja?

La muerte se entiende como una posibilidad de renacer, de empezar de nuevo, de enterrar lo malo para que nazca lo bueno. Por eso es normal que tengas este sueño cuando tu pareja está atravesando un momento difícil.

¿Qué significa soñar que tienes miedo a morir?

Hay algo en tu interior que te preocupa. También es signo de conflictos internos que no te dejan disfrutar del día a día.

¿Qué significa soñar morir solo?

Significa que tienes miedo a la soledad. Te preocupa no tener buenos amigos con los que puedas contar para lo bueno y lo malo.

¿Qué significa soñar que mueres de hambre?

Significa que tienes miedo a quedarte sin bienes materiales. Perder tu casa, auto, pérdida económica. Estás atravesando un momento de crisis económica que debes intentar solucionar.

¿Qué significa soñar que te suicidas?

Hay algo que te atormenta constantemente y te desagrada. Sufres en silencio. Debes compartir con los demás lo que te está carcomiendo dentro de ti para buscar ayuda.

¿Qué significa soñar que mueres en un accidente?

Los sueños con accidentes no son de buen augurio, así que debes prestar mucha atención a las situaciones que estás viviendo para evitar sufrir alguna complicación.