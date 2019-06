Interpretación de sueños | Soñar que quieres moverte pero no puedes, puede convertirse en un sueño angustioso y en muchos casos lo confunden con la parálisis del sueño, pero existe una gran diferencia entre estos dos estados. Los especialistas aseguran que este sueño está relacionado con los sentimientos de miedo y negatividad por no tener bajo tu control algunas situaciones de tu vida.

Existen muchos motivos por los que puedes tener este sueño. El más habitual es producto de una frustración por estar en medio de diversas situaciones que quizás son difíciles de controlar porque te da mucho miedo tomar una decisión que crees te puede llevar al fracaso.



Este tipo de sueños en los que no te puedes mover, hablar o avanzar son signos de frustración, así que es necesario que te preguntes ¿qué está pasando en tu vida? Te vamos a dar algunos significados de este sueño que en muchos casos se vuelve aterrador.



¿Qué significa soñar que no puedes moverte?

El sueño está relacionado con el miedo de hacer o decir algo que crees te puede perjudicar. Esto siempre girará en torno a una situación que es importante en tu vida. Las decisiones que debes tomar se pueden reflejar en este sueño, ya que no sabes que hacer y se puede volver muy aterrador pensar en esa realidad que te puede estar causando estrés.



Soñar que no te puedes mover, también puede mostrar el abandono de algún aspecto de tu vida que no quieres afrontar, ya que tienes miedo de fallar y sentirte decepcionado de ti mismo.



No te dejes invadir por el miedo y la irracional, lo mejor es enfrentar las situaciones que marcan tu vida, ya que de esta forma podrás crecer personal y profesionalmente.



Soñar que ves personas paralizadas

Si en tu sueño ves a personas paralizadas o que no pueden moverse puede significar que alguien cercano a ti está pasando por una mala situación y se está dejando paralizar por el miedo que tiene para afrontar ese problema.



Si durante el sueño tienes un sentimiento de culpa, lo mejor es que apoyes a esa persona que te ha pedido ayuda para lograr salir de esa situación que se ha vuelto caótica.



Soñar con perder el control de moverte

Esto puede significar que estás viviendo un periodo de estancamiento o rutinas que están generando un cansancio en tu vida personal. Lo mejor es que te decidas a realizar ese cambio que te da miedo y esto te ocasionará mucha satisfacción.

Soñar que estas paralizado

Los sueños que están relacionados con la parálisis puede significar la incapacidad que tienes para resolver los conflictos que afligen tu vida. Es mejor analizar los pasos que estás dando para determinar en qué momento es ideal arriesgar todo y tomar la decisión que puede generar un cambio en tu vida.

¿Qué es la parálisis de sueño?

La parálisis de sueño es un trastorno que consiste en la imposibilidad de moverse y hablar cuando se pasa del sueño a la vigilia. Esto puede causar confusión y nerviosismo, ya que en ese momento que puede durar de uno a tres minutos la persona que la sufre no puede mover ni un musculo a pesar de estar semiconsciente.



La persona que se encuentra bajo esta parálisis, está cognitivamente despierta pero experimenta una sensación de paralización de, prácticamente, toda la musculatura voluntaria excepto los ojos y el diafragma respiratorio. También se paraliza la laringe, lo cual imposibilita el habla de la persona mientras se produce este trastorno del sueño.



Uno de los síntomas que frecuentemente acompaña a la parálisis del sueño son las alucinaciones hipnagógicas (alucinaciones auditivas, visuales y/o táctiles). Las más comunes son las de tipo sensitivo (cenestésicas) y visuales, mientras que las auditivas son las más infrecuentes.



¿Por qué se produce la parálisis de sueño?

Asociado a otra patología:



La parálisis del sueño puede ser síntoma de otra enfermedad. La más frecuente es la narcolepsia, una enfermedad por la que se tienen dificultades para mantenerse despierto durante el día. Estos pacientes presentan de manera muy frecuente ataques de cataplejia (paralización muscular), parálisis del sueño y alucinaciones hipnagógicas.



Causa aislada relacionada a privación del sueño severa:



En segundo lugar, la parálisis del sueño afecta a sujetos sanos que se encuentran sometidos a privación del sueño severa.



Causa de tipo familiar:



La causa de tipo hereditario es la menos frecuente. Se produce cuando hay varios miembros de la familia que padecen parálisis del sueño como síntoma único.



Si la parálisis del sueño aparece como síntoma aislado no tiene mayor importancia y no suele ser necesario tratarlo. En caso de que persista durante más de tres o cuatro semanas seguidas o de que produzca una pérdida de calidad de vida y no permita conciliar bien el sueño, habrá que acudir al especialista ya que puede realizarse un tratamiento