Horóscopo y los signos de agua: características y personalidad de estos animales del zodiaco

Horóscopo y los signos de agua: cáncer, escorpio y Piscis | Los signos del zodiaco del elemento agua siempre van a fluir, no hay manera de detenerlos. Es así que las personas que han nacido bajo el signo de cáncer, escorpio y piscis son capaces de adaptarse con facilidad en cualquier circunstancia, también son gente muy emotiva, los más sensuales, imaginativos y los que más apegados están a su hogar.

El elemento puede determinar el comportamiento de los signos que rige. En este caso el agua, transparente, en constante movimiento y con una fuerza que suele pasar desapercibida, es el elemento que influye en las personas que han nacido bajo estos signos y en esta nota te explicaremos todo al respecto.

CARACTERÍSTICAS DE LOS SIGNOS DE AGUA

El agua representa la vida, la pureza y la renovación. Es el elemento de las sensaciones y afila tu instinto. El ritmo del agua puede estar tranquilo o agitado, así como los signos de agua que dependiendo del signo que los gobierna, las emociones pueden cambiar. Así es, la hipersensibilidad que manifiestan los signos de agua es tanta que en ocasiones les cuesta trabajo contener sus emociones. En repetidas ocasiones se dejan llevar por ellas como una marea que viene derecha hacia ellos y contra la cual se sienten impotentes.

PERSONALIDAD DE LOS SIGNOS DE AGUA

Son personalidades con carácter emocional, que valoran el amor de la pareja y la familia. Suelen estar muy condicionados por los afectos más cercanos, padecen o disfrutan de grandes enamoramientos y amistades entrañables. Es preciso que desarrollen un buen contacto con sus dones no siempre conscientes, relacionados a su capacidad intuitiva y talento para captar lo no dicho y lo inconsciente. Intentan reproducir una percepción del mundo no separativa, convocan al encuentro y tienen que aprender a discriminar y a decir que no cuando las situaciones de la vida así lo requieren.

EL AMOR EN LOS SIGNOS DE AGUA

Cáncer

Necesita que le des seguridad y confianza. Si tú lo respaldas y le brindas tu amor podrá ser el mejor de los amantes y le encantará enseñarte o descubrirte en todos los misterios del sexo.



Escorpio

Te sorprenderá, con él recibirás más de lo que imaginas. Es intenso, apasionado y conoce todas las zonas eróticas para darte placer.



Siempre se esforzará por complacerte y despertar tus más intensas y primitivas pasiones.



Piscis

Les gusta tomar la iniciativa en la cama, pero pueden llegar a ser egoístas e incluso a imponer sus reglas.



Tienden a establecer relaciones ocultas y buscan que su pareja tenga bastante experiencia para poder pasar momentos al rojo vivo.



LOS SIGNOS DE AGUA Y SU PLANETA

Todos los signos astrológicos son influenciados por un planeta. Es él quien determina una parte de la personalidad de cada signo.



Cáncer gobernado por la luna

El sol, es considerado como el astro más importante, así que el universo emocional de cáncer hace de él un signo frágil y conmovedor.



Escorpio gobernado por Marte y Plutón

Aun si las “tinieblas” hacen parte de la personalidad de Escorpio, es una persona apasionada y vive sus emociones con mucha intensidad. Ten cuidado y no te atrevas a contrariarlo.



Piscis gobernado por Neptuno

Neptuno rige el espíritu y la intuición. Le da a piscis una creatividad desbordante y un don para la música.