Horóscopo y signos de fuego: características y personalidad de estos animales del zodiaco

Signos de fuego: Aries, Leo y Sagitario | Estos signos del zodiaco son líderes por naturaleza del horóscopo y es difícil que pasen desapercibidos. Las personas que han nacido bajo el signo de Aries, Leo y Sagitario son individualistas y seguras de sí mismas, o al menos esa es la impresión que quieren trasmitirles a los demás que le rodean. Esto es debido a que son signos de fuego y los más representativos del horóscopo.

Hay ocasiones en que explotan en una gran efusividad con sus sentimientos y en otras es su carácter fuerte y genio el que sale a relucir. Siendo esto último un problema ya que hacen o realizan acciones que luego no les son beneficiosas y de las que pueden terminar arrepintiéndose.



Tratar de convivir con un signo de fuego requiere paciencia debido a sus fuertes golpes de carácter. Son sensibles pero a su manera. En esta nota te contaremos todas las características, personalidad, vida amorosa y más de estos signos de fuego del horóscopo.



CARACTERÍSTICAS DE LOS SIGNOS DE FUEGO

Aries, Leo y Sagitario comparten varias características como signos de fuego, y la primera de ellas es el espíritu de superación: Por adversas que sean las situaciones no se dejarán vencer por ellas y buscarán siempre alternativas de resolución de conflictos.



Las personas que han nacido bajo este signo no son de quedarse sentadas esperando que las cosas simplemente sucedan. Cuando han decidido seguir un rumbo determinado lo harán sin que nadie los detenga y hasta las últimas consecuencias.



Los nativos del signo fuego son además personas con alto perfil de liderazgo, que gustan de asumir lugares de poder y dirección: Aries, Leo y Sagitario siempre preferirán ser sus propios jefes, ya sea trabajando de forma autónoma o teniendo personas a su cargo. Son mucho mejores dando órdenes que acatándolas y suelen ser jefes en sus respectivos ámbitos laborales debido a su desempeño destacado y su carácter y aptitudes de mando.



PERSONALIDAD DE LOS SIGNOS DE FUEGO

Leo, Aries y Sagitario tienen mucha fuerza en su carácter, el cual puede llevarlos a tener comportamientos egoístas y arrogantes. Los signos de fuego son también apasionados, les encanta ser el centro de atención y se dejan llevar por su instinto, esto aplica sobre todo a los que nacen bajo el signo de Leo.



Estos signos suelen ser motivadores y entusiastas. El fuego es la energía vital, por lo tanto el hecho de estar a su lado puede ser estímulo de motivación. Por otro lado, la agresividad a la hora de afrontar las situaciones de la vida es un rasgo especial de estas personas.



En ocasiones, Leo, Aries y Sagitario no cuentan con el apoyo de los demás y por ende, pueden tener un sentimiento de estar solos, aunque por su naturaleza expresiva y expansiva contagian a los otros de su vitalidad. Tienen la seguridad de lo que ha de hacerse y la voluntad para llevarlo a cabo.



Finalmente, debe saber que cada personalidad de los signos del elemento fuego se diferencia en las relaciones por aspectos especiales. Leo por ejemplo es un romántico, mientras que Sagitario requiere de estímulos y Aries en cambio es un signo independiente, es decir, que aunque todos estén regidos por el mismo elemento tendrán sus diferencias al momento de relacionarse.



VIDA AMOROSA DE LOS SIGNOS DE FUEGO

Las personas que han nacido bajo el signo de Aries, Leo y Sagitario suelen tener algunos desafíos en su vida amorosa. Estos signos deben aprender a dominar su temperamento, que a menudo puede hacerlos caer en la tiranía, sobre todo cuando las cosas no se hacen como ellos quieren. Les cuesta manejar sus estados de enojo y detestan ser contradichos. Los nativos de este elemento siempre quieren tener razón y esto complica sus vínculos en todos los planos.



En sus relaciones de toda índole son generosos, demostrativos y muy intensos. No tienen reparos a la hora de manifestar sus sentimientos sean positivos o negativos y son sinceros y entregados en sus vínculos. No dudarán en salir en defensa de las personas a las cuales aprecian y a la hora de tomar decisiones ligadas con el corazón no escucharán razones ni se guiarán por la lógica: El impulso es el verdadero rector de los nacidos bajo el elemento Fuego.



Los signos de fuego son los más temperamentales, apasionados e intensos del horóscopo, con lo bueno y lo malo que esto implica. Tiene gran potencial para concretar sus metas y no temen enfrentar cualquier tipo de dificultad para conseguir exactamente lo que quieren.



LOS SIGNOS DE FUEGO Y SU PLANETA

Todos los signos del zodiaco son influenciados por un planeta, ya que esto determina una parte de su personalidad este es el planeta de Aries, Leo y Sagitario.



Aries gobernado por Marte

Aries es espontaneo, libre, energético y siempre está en busca de acción. Para este signo es importante estar siempre en movimiento.



Leo gobernado por el sol

Leo es el ejemplo de un signo que brilla tanto como el sol. Tiene una confianza en sí mismo (a) inigualable. Este signo es una persona autoritaria y dominadora, pero es más exigente consigo mismo.



Sagitario gobernado por júpiter

A sagitario le gusta la buena vida, siempre optimista, nada puede detenerlo. Sin embargo, algunas veces puede mostrarse negligente con las demás personas y hasta consigo mismo.