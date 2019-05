Horóscopo y los signos de tierra: características y personalidad de los Tauro, Virgo y Capricornio

Horóscopo y signos e tierra: Tauro, Virgo y Escorpio | Los signos del zodiaco del elemento tierra valoran la objetividad y los logros materiales. Las personas que han nacido bajo el signo de Tauro, Virgo y Escorpio necesitan generar dinero, desarrollarse en el ámbito laboral o profesional para sentirse realizados. La tierra los conecta con sus deseos o las ilusiones que tienen.



Estos signos no se dejan influenciar demasiado por las señales que les manda su corazón. Lo cual no significa que sean personas insensibles. Solamente que por encima del corazón se encuentra su cabeza a la hora de tomar decisiones.



Cuando se marcan un objetivo o meta, no paran hasta lograrlo. No se dejan vencer por las adversidades y este ímpetu los hace alcanzar el éxito con el cual han soñado tanto.



CARACTERISTICAS DE LOS SIGNOS DE TIERRA

Los signos de Tierra están íntimamente relacionados con las cosas físicas y el mundo material, y están caracterizados por un notable pragmatismo, tienen el espíritu extremadamente lógico y racional, metódico. Los signos Tauro, Virgo y Capricornio establecen metas que a menudo alcanzan sin dificultad y disfrutan de un trabajo bien hecho.



Como características no tan positivas encontramos que la Tierra aporta una cierta frialdad, sus signos son desapegados y carecen de flexibilidad, ligereza, fantasía e incluso tolerancia. Su lado demasiado realista lo convierte en una especie de moderno Santo Tomás, es decir, que solo cree lo que ve con sus propios ojos, o lo que puede palpar con sus propias manos. No confía en las habladurías de los demás, ni siquiera de personas de su círculo más próximo.



PERSONALIDAD DE LOS SIGNOS DE TIERRA

Los signos de Tauro, Virgo y Capricornio son considerados los más serios del zodiaco, calmados, apacibles y tranquilos, con reacciones muy lentas, preservantes y constantes en las cosas que hacen, aunque no les gusta desesperarse. En ocasiones, se dejan llevar por el materialismo, aman los lujos y poseen una practicidad que aunque es demorada, siempre resulta efectiva.



Las personas que han nacido bajo estos signos se caracterizan por mantener una armonía con el mundo que los rodea, con las formas y las estructuras visibles. Son confiables y sobretodo estables, por eso se dice que las personas de tauro, virgo y capricornio son “las que tienen los pies bien puestos sobre la tierra”, esta cualidad no los hace menos emocionales, al contrario, son muy sensibles con lo que realmente sienten, siempre están para sus seres queridos cuando los necesitan.



EL AMOR EN LOS SIGNOS DE TIERRA

Para dar lo mejor de sí, los signos de tierra no necesitan gran cosa. Amor y mucha atención. Partiendo de este punto, en el amor, los signos de tierra tienen necesidades primarias: belleza física, sensualidad, sexualidad, seguridad, estabilidad y tranquilidad. Aun si tienen la necesidad de crear un hogar, necesitan tiempo para anclarse al 100%. A los signos de tierra les gusta estar seguros de ellos y tomar riesgos. Esa necesidad de seguridad exacerbada, elimina las señales más versátiles y menos seguras de sus compromisos, pero también puede volverlos posesivos y sofocantes con su pareja.

LOS SIGNOS DE TIERRA Y SUS PLANETAS

Todos los signos astrológicos son influenciados por un planeta. Es él quien determina una parte de la personalidad de cada signo.

Tauro gobernado por Venus

Aun si puede mostrarse distante, Venus ayuda a tauro a expresar sus sentimientos y emociones. Siendo una persona creativa e inventiva, tauro siempre está listo a todo por su pasión. Su personalidad paciente y equilibrada le ayuda a observar antes de juzgar o reaccionar.



Virgo gobernado por Mercurio

Mercurio es el planeta de la comunicación así como Virgo a quien le gusta encontrarse con nuevas personas y tener una vida social animada. De naturaleza prudente, nunca se confía de nada y mucho menos de las relaciones y le cuesta mucho trabajo sentirse ligado a alguien.



Capricornio gobernado por Saturno

La soledad y discreción son las palabras clave de capricornio gobernado por Saturno. De naturaleza tranquila y prudente, capricornio prefiere quedarse callado que decir cosas sin importancia, pero cree mucho en sus opiniones las cuales no va por la vida pregonando, pero las destila en el momento oportuno.