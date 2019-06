¿Qué signos del zodiaco se desempeñan como los mejores padres de familia?

Aunque no existe un prototipo de padre ideal , como hijos o hijas estamos seguros de que el nuestro es el mejor porque a lo largo de estos años nos ha demostrado cuán importante somos para él.

Sin embargo, sin desmerecer las virtudes que tiene cada uno, dependiendo de cada signo zodiacal , algunos pueden tener mayores cualidades para la paternidad. El portal Diario Femenino hizo un ránking para determinar quiénes están más preparados para asumir ese rol.

Primer lugar: Cáncer

Los de este signo ejercen la paternidad de un modo excepcional, pues se preocupan por sus hijos como ningún otro. A diario les demuestran su amor y cariño; además, de dedicarle todo su tiempo libre para enseñarles cosas nuevas o realizar diversas actividades. El único defecto que tienen es que son sobreprotectores.

Segundo lugar: Acuario

Al ser sumamente creativos y originales, buscan nuevas formas para conseguir que sus hijos se sientan muy bien. Y aunque su actitud, a veces, puede ruborizar a sus pequeños, ellos presumen de tener un padre buena onda. Se caracterizan también por poseer buenas facultades intelectuales, siendo un referente en la educación de sus hijos. Lo único que les falta es algo de empatía.

Tercer lugar: Aries

Al tener como elemento al fuego, son una fuente de energía inagotable, justo lo que los hijos, y más si son pequeños, necesitan. A los de este signo, no les importa quedarse hasta altas horas para entretener a sus pequeños, pues lo que cuenta para ellos es la inversión de su tiempo con su familia. Si de estudios se trata, son los mejores preparándolos antes de un examen.

Cuarto lugar: Géminis

Son padres muy liberales e independientes que quieren que sus sucesores también lo sean. Eso no quiere decir que prefieren tenerlos lejos; por el contrario, les encanta vivir aventuras con ellos y les dan su espacio como preparándolos para la vida, sin que dependan de nadie.

Quinto lugar: Tauro

Son personas que buscan ofrecer a sus hijos una atmósfera cálida y estable para hacerlos sentir a gusto y protegerlos. Al poseer una enorme sensibilidad, trasmiten ternura y afecto, educando en sus hijos en valores como la honestidad, la empatía y la generosidad.

Sexta ubicación: Piscis

Al ser muy emocionales, generan vínculos indestructibles con sus hijos. Ellos no tienen reparos en mostrarles sus sentimientos y compartir momentos muy agradables con su familia, haciendo que sus vástagos crezcan alejados del egoísmo, envidia y prepotencia.

Algunos signos crean lazos fuertes con sus hijos. (Foto: Pixabay)

Pero así como hay hombres que están hechos para la paternidad, también hay quienes no están muy preparados para asumir este rol porque los astros les concedieron menos dones. Esto no quiere decir que no pongas de tu parte para hacer felices a tus hijos.

Leo

Al ser personas que no muestran fácilmente sus sentimientos hacia sus hijos, no quiere decir que no los amen. En su rol de padres buscan facilitarle la vida a sus descendientes, por lo que la educación y su formación es lo más importante para él; además, de inculcarles valores.

Virgo

Son severos y estrictos, y buscan siempre la perfección. Pese a que la educación de sus hijos es importante para ellos, no le dedican tiempo suficiente en fomentarla. Aunque hay excepciones, para los padres de este signo, lo primero es el trabajo, el ocio y el deporte.

Libra

Es un signo demasiado cariñoso y aunque son muy equilibrados al momento de demostrar sus sentimientos, cuando se trata de sus hijos pueden ser muy agobiantes, alejándolos de ellos. Si bien, las muestras de afecto son buenas; en exceso, pueden asfixiar. Aprende a controlarte.

Escorpio

Debido a que son muy autoexigentes, quieren que sus sucesores se críen igual que ellos; es decir, les exigen las mejores calificaciones y ser los mejores estudiantes. Llegan a criar hijos que jamás están conformes con lo que logran, perfeccionistas y que no saben aceptar las derrotas, desarrollando problemas de ansiedad.

Sagitario

Aunque posee muchas cualidades como ser sincero, optimista alegre, inteligente y más, tiene un pequeño defecto que termina por inculcarle a sus hijos: la desorganización. Esto los lleva a tener un estilo de vida caótico, incapaz de centrarse y sentar cabeza, haciendo que sus hijos crezcan en un ambiente de inestabilidad.

Capricornio

Quieren mucho a sus hijos, pero son olvidadizos y no saben asumir la responsabilidad que implica tener uno. Le cuesta madurar, pro cuando lo hace son muy buenos padres.