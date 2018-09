Los astrólogos aseguran que los signos zodiacales pueden influir en tu personalidad y el dominio de los astros no solo se trata de cosas buenas, ya que también puede sumar mucho a algunos rasgos algo negativos como los defectos que puedes tener.

Clara Gualano, astrologa y periodista del diario El Clarín de Chile, hizo una larga lista de lo molesto, lo insoportable y las características más sospechosas que tienen las personas gracias a la influencia de su signo zodiacal.



Presta atención a esta nota e identifica los defectos que más resaltan en ti gracias al horóscopo.



ARIES (21 marzo -19 abril)

Los arianos se sienten autosuficientes, además, suelen ser agresivos y autoritarios. Esto es lo que ocasiona que no se pueda llegar a un fácil acuerdo con una persona que ha nacido bajo este signo.



Los carneros siempre van para adelante y no les importa lo que se interpone. Tienen un fin único y es: conseguir lo que se proponen.



TAURO (20 abril - 20 mayo)

“Quiero esto y lo quiero, no importa cuánto tiempo me lleve” es el principal lema de los Tauro, pero además esto refleja su primer defecto y es que son caprichosos. Pobre aquel que se opongan y se cruce en su camino. Los celos, la posesividad y la territorialidad son otros de sus defectos.



Las personas que nacen bajo este signo son algo complicadas, pero eso no es impedimento para que demuestren que también son muy generosos.



GÉMINIS (21 mayo - 20 junio)

Los géminis son muy difíciles de comprender, ya que son sumamente cambiantes, puede pasar de estar súper feliz a una depresión extrema en tan solo instante. El peor defecto de este signo es que son un poco chismosos, ellos se saben el último chisme de la oficina y no tienen problemas en ir contándolo a todos.



La doble intención es otra de sus defectos y eso los vuelve algo insoportables, así que quizás debes cuidarte de su “doble cara”.



CÁNCER (21 junio - 22 julio)

Uno de los peores defectos de este signo es el exceso de sentimentalismo. Llora por cualquier cosa y eso suele desesperar a las personas con las que convive constantemente.



Otro de los problemas que tiene los cánceres es que no saben controlar su ira, ellos son capaces de hacer de algo muy pequeño un verdadero problema y todo por no saber controlar sus enojos.



LEO (23 julio - 22 agosto)

El orgullo, la soberbia, el narcisismo, la impulsividad y el dominio son sus principales defectos. Las personas que nacen bajo este signo pueden volver locos a quienes comparten situaciones diarias con ellos.



Les gusta ser el centro de atención, ya que creen que no existe nadie más lindo, más inteligente y más bueno que ellos.



VIRGO ( 23 agosto - 22 setiembre)

El peor defecto que pueden tener las personas de este signo es que son excesivamente obsesionados, algunos los consideran maniáticos debido a su comportamiento.



Suelen ser perfeccionistas con el orden, la limpieza, la forma en que se expresa, como escriben, al vestirse. Con todo pueden tener una fuerte fijación, así que debes tener cuidado como lo que dices y haces.



LIBRA ( 23 setiembre - 22 octubre)

Este signo siempre va a buscar el equilibro sin importarle que tan complicado puede ser esto. El principal defecto es que son perfeccionistas, que por un lado puede ser una virtud, si no lo lleva al exceso. Si esto no resulta así, los Libra pueden sentir ansiedad e intolerancia.



ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre)

Los escorpiones son vengativos y pueden llegar a serlo de malas maneras. Este signo es el que más se deja llevar por la pasión, ya sea para bien o para mal.



Si en el amor es apasionado y lleno de deseos, en una discusión puede llegar a ser orgulloso y lleno de presunción.



SAGITARIO (22 noviembre - 21 diciembre)

Podrá sonar algo sorprendente, pero el peor defecto de este signo es la ingenuidad. El problema radica en que pueden confiar demasiado en las personas equivocadas y como resultado pueden hacerle daño y herirlos.

CAPRICORNIO (22 diciembre - 19 enero)

​Las personas que nacieron bajo este signo pueden ser muy introvertidas, cerradas y tercas. Se dedican 100% al trabajo, así que por lo general siempre lucharán por conseguir sus objetivos y en el caso de que así no sea se sentirán culpables y deprimirán con mucha facilidad.

ACUARIO (20 enero - 18 febrero)

​Son personas desesperadas, demasiado dóciles y amantes del dinero. Todo es signo de dólares para los Acuario y por eso es que se olvida del verdadero significado de la vida: vivir.



Quieren llamar la atención donde van y sus comentarios descolocan al resto, por ser provocadores y desubicados.



PISCIS (19 febrero - 20 marzo)

​Uno de los peores defectos de los piscis es que son demasiado distraídos y pueden causar molestia en los demás. A esto se les suma que son demasiado sentimentales y rencorosos, así que debes pensar bien antes de hacerle daño o sino tendrás que cuidarte la espalda.