Horóscopo del viernes 10 de mayo de 2019 | Signos del Zodiaco

Aries: El esfuerzo que haces tendrá su recompensa. Siempre habrá obstáculos, pero lograrás superarlos.



Tauro: Cuidado con las decisiones que tomes, piensa en lo mejor para ti y tu familia. Saldrás adelante.



Géminis: Disfrutarás de momentos agradables. No trates de enterrar tu pasado, pero corrige tus errores.

Cáncer: Ten calma, que se viene una buena racha para ti. Chequea tu salud para evitar complicaciones.



Leo: Sientes cosas que te hacen dudar, pero una buena luz ilumina tu camino. Alcanzarás lo que deseas.



Virgo: Una persona del sexo opuesto te busca con insistencia. Piensa bien. Debes ahorrar para el futuro.

Libra: Te estás cerrando en tu punto de vista, necesitas escuchar otras opiniones. Controla ese mal carácter.



Escorpio: Da rienda suelta a tu imaginación y no pierdas el tiempo en cosas que no te ayuden a avanzar.



Sagitario: Evita desanimarte si las cosas no salen tal como las planeaste. La vida te dará otra oportunidad.

Capricornio: Confía en tu pareja y deja de ser tan malpensado. Recibirás eso que tanto esperabas.



Acuario: Controla esos impulsos, ya que una persona de tu entorno busca hacerte perder la paciencia.



Piscis: Tienes la libertad de elegir lo que más te conviene, pero debes ser consecuente con tus ideas.