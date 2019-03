Horóscopo del viernes 15 de marzo del 2019.

Aries : Aún tienes un largo camino por recorrer, no pierdas el tiempo en cosas que no valen la pena. Piensa bien.



Tauro: Algunas situaciones te incomodan, debes enfrentarlas con calma. Cuida tu salud, más vale prevenir.



Géminis: Siempre es mejor el silencio que una discusión innecesaria. Una bonita sorpresa te alegrará el día.



Cáncer: No pierdas la oportunidad de demostrar lo que sientes por esa persona. Debes ser más optimista.

Leo: Controla tu mal carácter, cultiva la paciencia y mira el lado positivo de las cosas que pasan.



Virgo: No temas decir lo que piensas, mucho menos si estás en el lado correcto. Vigila tu alimentación.



Libra: Lograrás lo que tanto deseas, disfrútalo. Cambia de actitud y mira el futuro de manera optimista.



Escorpio: Muestra siempre una sonrisa, aun en los momentos más complicados. Esa persona se fija en ti.

Sagitario: Nunca es tarde para empezar una nueva relación. La buena suerte te acompaña, aprovéchala.



Capricornio: Deja abierta la puerta de tu corazón, no pierdas la fe. Evita hacer malos comentarios.



Acuario: Resuelve esos asuntos personales que has dejado pendientes. Alguien especial está al tanto de lo que haces.



Piscis: Podrían venir momentos complicados si no tomas precauciones. Es tiempo de curar heridas. Reflexiona.