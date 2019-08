Horóscopo del viernes 16 de agosto de 2019 | Signos del Zodiaco | Predicciones 

Aries: Saca a relucir toda tu capacidad para resolver esos inconvenientes. Evita las provocaciones, relájate.



Tauro: Hay problemas que no vas a poder solucionar solo, pide ayuda a gente con experiencia. Muestra una sonrisa.



Géminis: Tienes nuevos retos y desafíos, debes estar muy alerta. Procura no excederte en tu alimentación y duerme bien.



Cáncer: Se complica un asunto que parecía simple, no hagas cosas de las que te puedas arrepentir.



Leo: Llevas una vida acelerada y eso te desgasta, pero en el futuro verás los resultados de tu esfuerzo.



Virgo: Vives momentos de tensión, aunque todo se presenta a tu favor para seguir avanzando. Aprende de los errores.



Libra: Acepta a tu pareja con todos sus defectos y virtudes, pero no tengas temor a decir lo que piensas.



Escorpio: Procura siempre mantener la armonía en tu relación o en el hogar, así evitarás problemas.



Sagitario: Analiza el momento que atraviesas y corrige tus errores. La solución está en tus manos.



Capricornio: Si vas a tomar una decisión importante, habla con tu entorno más cercano. Encuentras motivos para sonreír.



Acuario: Hay alguien que piensa en ti y, tal vez, se atreva a confesarte algo. Muestra tu lado más amable.



Piscis: Tu vida necesita un orden para seguir por el camino adecuado. Ese dinero te servirá para pagar deudas.