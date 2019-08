Horóscopo del viernes 2 de agosto de 2019 | Signos del zodiaco | Predicciones

Aries: En tus manos está lo que logres en el futuro. Tu familia espera mucho de ti, no los defraudes.



Tauro: Sientes que no estás preparado para asumir nuevos retos, pero recuerda que el que no arriesga no gana.



Géminis: Buenas noticias llegan a tu hogar, es mo-mento de pensar lo que vas a hacer. Expresa mejor tus ideas.



Cáncer: Se puede complicar un asunto de dinero si no tomas las precauciones del caso. Piensa en positivo.



Leo: Vivirás momentos agradables, saca a relucir tus cualidades. Una luz ilumina tu camino, no te detengas.



Virgo: Debes aceptar otras opiniones, paciencia. Ten calma ante las situaciones adversas y decide con calma.



Libra: Te harán una propuesta importante, analiza bien si te conviene. En el amor, estarás sensible.



Escorpio: Agradece siempre los favores que recibes. En el campo profesional, establece bien tus metas.



Sagitario: Organiza tus asuntos pendientes y dales pronta solución. Deja atrás los malos hábitos.



Capricornio: Solo un poco más de esfuerzo y lograrás lo que te has propuesto. Si no planificas, tu futuro será incierto.



Acuario: Aprovecha tu talento y creatividad para lograr tus deseos. Utiliza de la mejor manera ese dinero.



Piscis: Un encuentro que no estaba previsto puede cambiar tus planes. Expresa tus emociones claramente.