Horóscopo del viernes 26 de abril de 2019 | Signos del zodiaco | Predicciones

Aries: Olvida las peleas del pasado, mira hacia adelante. Muestra más optimismo, obtendrás el dinero que necesitas.



Tauro: No te desesperes ante el primer problema, todo tiene solución. Actúa con más criterio en el trabajo.



Géminis: Se presenta la oportunidad para que consigas lo que deseas. Te irá bien en el tema personal.



Cáncer: Reflexiona sobre el momento que estás viviendo. Un antiguo amor podría volver a tu vida.



Leo: No aceptes ningún compromiso solo por quedar bien con esa persona. Una buena noticia te levanta el ánimo.



Virgo: Debes poner los pies sobre la tierra, hay cosas que están funcionando mal. Cumple lo que prometes.



Libra: Evita los excesos, de lo contrario tu salud se verá perjudicada. Buena oportunidad para renovarte.



Escorpio: Las dudas te invaden, vuelves a estar en el mismo círculo. Demuestra tu capacidad profesional.



Sagitario: Deja la terquedad de lado y corrige tus errores. Mantén la paz y armonía en el hogar. Sonríe.



Capricornio: Ten una actitud positiva en el trabajo. Esa persona no deja de pensar en ti, dale una oportunidad.



Acuario: Realiza una actividad nueva que te relaje. Un amigo se acercará a ti para pedirte un consejo.



Piscis: Es importante que cumplas con tus obligaciones en el hogar. Día favorable para iniciar algún proyecto.