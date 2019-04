Horóscopo del viernes 5 de abril de 2019 | Predicciones | Signos del Zodiaco

Aries: Sorprende al ser amado con atenciones y detalles. Busca aclarar un malentendido y relájate.



Tauro: Es necesario que pases un tiempo a solas para que puedas aclarar tus sentimientos. No te desesperes.



Géminis: No debes distraerte en asuntos sin importancia. En el trabajo, te encomendarán una tarea muy especial.



Cáncer: El tiempo pasa y ya no se puede volver atrás. Un amigo te hará saber algo que te gustará.



Leo: Tomarás decisiones importantes a nivel laboral. Insiste en lo que crees, vas por el camino correcto.



Virgo: Harás una excelente inversión que podría darte buenas ganancias. Piensa con cabeza fría y decide.



Libra: Ha llegado el momento de poner los pies sobre la tierra. No puedes ir por el mundo viviendo de fantasías.



Escorpio: Pon en orden tus ideas y da lo mejor de ti. Una persona del sexo opuesto te ve con interés.



Sagitario: Podrías tener un desencuentro con alguien de tu entorno. Escucha a gente de experiencia.



Capricornio: Te sentirás desilusionado por una persona que pensabas era un ejemplo. Recuerda, nadie es perfecto.



Acuario: Evita las tensiones y propicia un ambiente armonioso. Te estás excediendo con la comida chatarra.



Piscis: Cuidado con decir frases ofensivas, puedes molestar al ser amado. Concéntrate en lo que haces.