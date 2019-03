Horóscopo del viernes 8 de marzo de 2019 | Signos del Zodíaco | Predicciones | Salud | Dinero | Amor

Aries: Enfoca tu mente en nuevos proyectos y evita asumir riesgos que puedan comprometer tus ahorros.



Tauro: Cualquier cosa que hagas tiene consecuencias, positivas o negativas. Despeja tu mente y relájate.



Géminis: Necesitas tranquilidad para decidir lo que te conviene en este momento. Piensa que lo vas a lograr.



Cáncer: No hagas caso a esos comentarios, ya que son de gente que desea verte mal. Actúa con coherencia.



Leo: Ahora es cuando de-bes demostrar lo que vales. Después de días de tensión llega la calma a tu hogar.



Virgo: Tu capacidad te permitirá crecer, pero haz caso a tu intuición. Alguien del sexo opuesto te necesita.



Libra: No pienses tanto en el qué dirán, tu mente es lúcida y solo realiza lo que has planeado. Te saldrá bien.



Escorpio: Hay algo que te tiene intranquilo, relájate y toma las mejores decisiones. Esa persona te extraña.



Sagitario: Tu ánimo no es el mejor, pero piensa en todo lo bueno que te rodea. Organízate y cumple.



Capricornio: Las dudas no te dejan ver la situa- ción con claridad. Ese amigo se preocupa por ti.



Acuario: Podrían surgir problemas por dinero, debes mantener la calma. Cuídate de males estomacales.



Piscis: Tienes muchas cosas para dar, atrévete. Compartirás momentos bonitos con alguien especial.