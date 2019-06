10 habilidades que toda persona debe aprender antes de los 20 años.

A los jóvenes se les debe enseñar a vivir su presente para alcanzar la felicidad. Cuando una persona llega a la adultez, le resulta más complicado aceptar ciertos cambios o adoptar determinados comportamientos en su vida porque se ha acostumbrado a actuar bajo el mismo patrón todos los años; sin embargo, esto no debería ser así.



Con el propósito de que esta situación se revierta, diversos especialistas recomiendan formar algunas habilidades en los jóvenes de 20 años para que afronten con éxito el futuro. A continuación le detallamos 10 de ellas, según publica Business Insider .



1. Cómo vivir el presente

La psicóloga de Stanford Emma Seppälä señala que a los jóvenes se les debe enseñar a vivir su presente para alcanzar la felicidad y el éxito. Ellos no deberían enfocarse en cosas que los distraigan o estar pendientes de lo que sucederá mañana, ya que los llevará a estar ansiosos y no darse cuenta de lo que sucede a su alrededor.

A los jóvenes se les debe enseñar a vivir su presente para alcanzar la felicidad. (Foto: Freepik) A los jóvenes se les debe enseñar a vivir su presente para alcanzar la felicidad. (Foto: Freepik)

2. Cómo manejar la incertidumbre

Dylan Wood recomienda a “abrazar la incertidumbre”. Explica que debido a que en esta vida nada es seguro, nadie debe aferrarse a la falsa certeza. “Vaya más allá de su zona de confort y vea qué hay ahí fuera. Es joven y su vida debe ser una aventura significativa”.



3. Cómo ser honesto

Esto se ha perdido con el paso del tiempo. A un adulto le resulta difícil aceptar que tiene la culpa de algo y trata de buscar responsabilidad en otro lugar. Si llega tarde a una cita, Michael Hoffman recomienda solamente disculparse, sin dar mayores detalles. Si culpa al tráfico pondrá en riesgo su integridad.



4. Cómo recibir críticas

Las críticas que recibimos no siempre son de nuestro agrado, pero en lugar de rechazarlas o ignorarlas, debemos aceptarlas. Es recomendable que los jóvenes antes de cumplir 20 años sean abiertos a escucharlas para alcanzar el éxito, pues muchas de ellas son recomendaciones para ser mejor profesional y/o persona.



5. Cómo pedir algo que quiera

Debido a que una persona mayor no está acostumbrada a solicitar o preguntar por una inquietud que tiene, le será difícil pedir un aumento de sueldo. Si no tiene el valor de hacerlo, podrá perder muchas oportunidades. Si a temprana edad enseñan a ponerse en situaciones incómodas, con el paso del tiempo se darán cuenta que éstas no eran tan incómodas como parecían.



Los jóvenes deben aprender ciertas habilidades para manejar con éxito su futuro. (Foto: Freepik) Los jóvenes deben aprender ciertas habilidades para manejar con éxito su futuro. (Foto: Freepik)

6. Cómo ser resistente

Como en la vida también se presentan contratiempos, tristeza y frustración, los jóvenes deben aprender a reponerse de situaciones difíciles, que la larga los convertirá en personas más fuertes. “Sus 20 años [son] un momento en el que la mayoría están relativamente libres de las responsabilidades que aumentarán en sus años 30 y 40. Este es un buen momento para experimentar, fallar y recuperarse. Aprenda a superar el fracaso y perseverar”, señala Carolyn Cho.



7. Cómo vivir dentro de sus posibilidades

¿Quién no se ha emocionado cuando ha visto algo en alguna tienda o en internet y ha hecho hasta lo imposible por conseguirlo y gasta sin medir las consecuencias? Ese es el mayor problema de algunos adultos: obtener lo que quieren sin medir las deudas que contraerán. Por ello, es importante educar a los jóvenes que si quieren lujos deben analizar si realmente pueden pagarlos, caso contrario descartarlos.



8. Cómo lidiar con el rechazo

Una buena oportunidad para que los jóvenes lidien con el rechazo es probando nuevas experiencias . Unas funcionará y otras no, pero les servirá para estar preparados. “La vida está llena de desafíos. Los años 20 son un buen momento para endurecerse y comenzar a enseñarte a ti mismo cómo ser emocional y mentalmente lo suficientemente resistente como para sobrellevar las alegrías y las dificultades por venir”, según Joe Choi.



En esta etapa temprana de su vida tienen que aprender a manejar la frustración. (Foto: Freepik) En esta etapa temprana de su vida tienen que aprender a manejar la frustración. (Foto: Freepik)

9. Cómo aceptar la posibilidad de cambio

El psicólogo de Harvard Dan Gilbert señala en una investigación que a las personas les resulta difícil imaginar cuánto cambiarán en el futuro y no saben dónde estarán en unos años. Por tal motivo, Choi recomienda aceptar los cambios como algo natural y agradable que puede suceder.



10. Cómo venderse

Además de los vendedores profesionales es indispensable que uno desde joven aprenda a “venderse a los demás”. Aplica a los clientes y posibles empleadores, a quienes les diremos cuán valiosos somos como personas y profesionales. No hay que ser tímido al momento de reconocer nuestras fortalezas, algo que debe aprenderse desde muy temprana edad.



VIDEO | Te puede interesar: 5 tips para mejorar tu C.V.