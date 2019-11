Toma nota. No poner los codos sobre la mesa, no es el único error que se comete a la hora de comer, hay más desaciertos que cometemos y no nos damos cuenta. En este articulo aprende a identificarlos y adopta buenos modales en la mesa de tu hogar y no tendrás dificultades cuando compartas un almuerzo en casa de un amigo, en el restaurante, en banquetes y en comidas formales. Normas de etiqueta que Frieda Holler recomienda en su libro 'Buen provecho':



* Si tomas vino o agua en una copa, jamás la sujetes por el cuerpo, sino por el tallo o pedestal. Tampoco levantes el dedo meñique en señal de 'refinamiento'.



* Cuando te encuentres en una reunión de trabajo o negocios, no choques tu copa al brindar. Simplemente levántala, di 'salud' y bebe. El choque se hace en situaciones familiares (con amigos o personas de confianza) y solo una vez, no a cada momento.



* En caso de que te sirvan pan, nunca agarres el cuchillo para trozarlo o te lleves todo a la boca. Divídelo con la mano, de modo que las porciones sean del tamaño de un bocado que puedas comer.



Etiqueta sobre la mesa

* En la mesa, evita cruzar el brazo por delante de una persona cuando necesites alcanzar la sal, el azúcar o la pimienta a otro comensal. Pide, a la persona más cercana a ti, que dicho objeto se pase de mano en mano.



* Si la comida se ofrece en fuentes o bandejas, jamás te sirvas una porción que no puedas comer. Coge lo necesario y considera que alcance para todos.



* La propina por el buen servicio de un restaurante es aproximadamente el 10% del consumo total. Recuerda que es un gesto de gratitud y cortesía, no de caridad.



No vacíes tu billetera, bolsillo o cartera sobre la mesa. Es invasivo de tu parte desparramar tus pertenencias donde

todos están comiendo. Si te encuentras en un restaurante y quieres encontrar dinero para pagar, hazlo de forma discreta.