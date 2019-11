Cómo prevenir el abuso sexual infantil ¡Atención padres!

Diariamente nuestros hijos están expuestos a muchas situaciones que ponen en peligro su vida y desarrollo emocional; y una de ellas es el abuso sexual infantil. Esto debe poner en alerta a los padres.

Por ello, la especialista de Fortalecimiento Familiar y Desarrollo Comunitario de Aldeas Infantiles SOS Perú, Paola Olivera, explica que es importante que le enseñemos a nuestros niños a no guardar secretos con adultos así los presionen o los amenacen. Asimismo, brindó una serie de medidas preventivas que debemos tener en cuenta:

✔ Enséñale a tu hijo a decir lo que piensa y siente. Y debes creerle siempre. No debes minimizar ningún detalle.



✔ Respeta su decisión cuando no quiere bailar, abrazar o besar a un adulto con el cual no se sienta cómodo.

✔ Háblale sobre el cuidado de su cuerpo y de su sexualidad,

explicándole qué partes están prohibidas que le toquen.



✔ No uses sobrenombres al momento de mencionar su vagina o pene.

✔ Explícale que cuando esté navegando en internet no debe aceptar a personas que no conoce.



✔ Cuando estén en espacios públicos dile que no se aleje de ti y siempre supervísalo mientras juegue.

+ DATOS



Aldeas Infantiles SOS Perú ha iniciado una campaña llamada ‘Hablemos Ya’ contra el abuso sexual infantil y realizará una colecta pública del 16 al 20 de noviembre.