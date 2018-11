¿Qué hacer si mi hija adolescente está embarazada?

‘Ahora tendrá que trabajar por esa criatura’, ‘Ya se fregó la vida’, son frases que escuchamos muy a menudo cuando una adolescente sale embarazada. Lo cierto es que su futuro sí se trunca, pero no para siempre. El tiempo dependerá de la menor, ella misma debe ponerse un plazo para retomar sus metas.



Sin embargo, antes de hacerlo deberá asumir la responsabilidad de sus actos. Está claro –afirma el psicoterapeuta W alter Dávila– que la jovencita aún no tiene la capacidad para cumplir con ciertos roles. Por eso, los padres deben estar a su lado para apoyarla y guiarla en este nuevo camino. Esto no significa que harán todo por ella y pasarán de ser abuelos a ‘padres’. Ellos deben dejar que su hija aprenda a ser madre para que, poco a poco, alcance la madurez física y emocional.



A LOS PADRES



-No juzguen a su hija cuando se enteren de que está gestando. De nada sirven frases como: ‘Te lo dije’ o ‘esto te pasa por no hacernos caso’.



-Guíen a la adolescente en el tema de cuidados prenatales (alimentación, visitas el médico, etc.).



PARA LA FUTURA MAMÁ



-Saca de tu cabeza cosas como: ‘Esto no hubiera pasado si yo…’. La vida no retrocede, debes seguir y luchar por ti y tu hijo.



-Cuando retomes tus metas, no olvides a tu pequeño y empieces a hacer una vida sin él. Tus padres pueden ayudarte a cuidarlo, pero tampoco abuses de ellos.



SABÍAS QUE...



El 13,4% de adolescentes peruanas, entre los 15 y 19 años, quedaron embarazadas durante el 2017, según la última encuesta realizada por el INEI.