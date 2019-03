Los consejos de la tía Clarita: 7 formas de comprar ropa y ahorrar

Aunque sigue haciendo calor, estamos a semanas de cambiar de estación y por ende a renovar el clóset con nuevas prendas. Si no tienes mucho presupuesto para ello, sigue estos consejos y compra sin afectar tu bolsillo.

1. PLANEA LO QUE NECESITAS. No compres por comprar, lo mejor es hacer una lista y fijar un presupuesto para ese fin.



2. NO COMPRES ROPA QUE NO TE PONDRÁS. Nos dejamos llevar por nuestro estado de ánimo, las ofertas o las prisas, y al final adquirimos cosas que luego no usaremos.

3. O QUE SOLO TE PONDRÁS UNA VEZ. Este es otro error común. Sé realista y pregúntate si realmente te pondrás lo que vas a comprar.



4. INTERCAMBIA LO QUE YA NO USAS CON AMIGAS. Vende lo que ya no te queda a una amiga o haz un trueque con ella, quizá tiene algo que se lo puedas comprar.

5 BUSCA OUTLETS. En ellos puedes hallar ropa de marca que no se vendió o está fuera de temporada a más del 50% de descuento. Solo revisa que no tenga defectos.



6. COMPRA ONLINE En otra opción muy viable. Puedes conseguir auténticas gangas.

7. APROVECHA LOS FUERA DE TEMPORADA. La mejor época para comprar ropa barata y de marca es cuando está fuera de temporada. Es decir, compra en verano las prendas que necesitarás en invierno, y viceversa.

SABÍAS QUE ...



También puedes rediseñar tus prendas. Si tienes tiempo, puedes cortar esos pantalones que ya no usas y convertirlos en shorts y personalizarlos a tu estilo.

+ DATOS



Antes de salir a una tienda, piensa en las piezas claves de la temporada y no realices compras compulsivas.