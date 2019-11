Este jueves 31 de octubre se celebra el Día Mundial del Ahorro y, a pesar de que la mayoría ya toma conciencia sobre la importancia de guardar ‘pan para mayo’, tú quizá aún sigues cometiendo uno o todos los ‘pecados’ de las finanzas personales. Lo bueno es que si sabes identificarlos, podrás corregirlos a tiempo.

Jacqueline Estrada Polar, directora de www.mundonegocio.pe, te dice cuáles son estos pecados y cómo superarlos:

1. No tener un registro de tus gastos diarios. Anota todos los gastos extras que tengas en el día (diversión, taxis, golosinas). En la noche verás dónde se fue tu dinero y podrás ver qué puedes reducir al día siguiente.

2. Gastar más de lo que ganas. Cada mes rígete SOLO con tu sueldo, olvídate de las tarjetas o préstamos. Hacer un presupuesto te permitirá ordenar tus finanzas.

3. No ahorrar. Se dice: ‘Vive y no guardes dinero porque si mañana te mueres, no disfrutarás nada’. Está bien, pero... ¿y qué pasa si no te mueres mañana? ¡Piénsalo!

4. No tener metas financieras. La mejor manera de motivarte al ahorro es trazarte metas que desees alcanzar. Quizá la compra de un auto o un departamento.

5. Tener varias tarjetas de crédito. Empieza cancelando la que tiene menos deuda y devuélvela. Solo debes quedarte con una, es suficiente.

6. Vivir con préstamos. Aprende a vivir con tu sueldo. Si no te alcanza, busca otras fuentes de ingreso.

7. Creerse autosuficiente en el manejo de las finanzas. La educación financiera te permite tener más oportunidades y tomar mejores decisiones sobre tu economía.

SABÍAS QUE...



Una buena opción es tener una alcancía y guardar todos los días ahí el sencillo que te sobre. A fin de año verás que hay un cantidad considerable.



Agradecimiento: www.mundonegocio.pe