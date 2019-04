Alessandra Denegri: "Mi persona favorita soy yo" 

La actriz Alessandra Denegri, a quien vemos cada noche en la telenovela ‘Señores Papis’, deja ver en este cuestionario que tiene un profundo amor propio y se define como una mujer intensa.



La actuación es...

Mi pasión.



¿Qué te dijeron tus padres cuando les dijiste que querías ser actriz?

Me dijeron ‘no’.



Una frase con la que te motivas...

Respira.



¿Te pareces a Antonia de ‘Señores Papis’?

A veces.



Tu viaje soñado es...

A Japón.



Cada cuánto tiempo te compras ropa...

Dos meses.



Una cosa que nunca falta en tu cartera...

Mi lápiz labial rojo.



Tu actor favorito es...

Robert De Niro.



Entras a un baño y encuentras un celular...

Trato de llamar a la dueña para devolverlo.



¿Te pintas con el lápiz labial de tus amigas?

Sí.



Defínete en tres palabras…

Intensa, empática y pesada.



Un detalle que te desilusiona inmediatamente de un hombre...

Las uñas sucias.



¿Cada cuánto tiempo visitas al médico?

Una vez al año para un chequeo general.



¿Eres donante de órganos o sangre?

Soy donante de sangre.



¿Te has caído últimamente?

Me caigo todo el tiempo por torpe.



Tus zapatos soñados son...

Mis zapatillas Puma, que no me las quito nunca.



¿Tienes brevete?

Sí.



¿Alguna vez te estafaron?

Creo que no, si lo hicieron no me di cuenta.



La inseguridad ciudadana es...

Un problema terrible que afronta nuestro país.



¿Te gusta Perú?

Sí.



Tu persona favorita es…

Yo.



¿Qué ropa te pones cuando llegas a tu casa?

Mi pijama.